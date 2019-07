BC-TEN--Wimbledon Results

Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Friday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Third Round

Guido Pella (26), Argentina, def. Kevin Anderson (4), South Africa, 6-4, 6-3, 7-6 (4).

Milos Raonic (15), Canada, def. Reilly Opelka, United States, 7-6 (1), 6-2, 6-1.

Roberto Bautista-Agut (23), Spain, def. Karen Khachanov (10), Russia, 6-3, 7-6 (3), 6-1.

Benoit Paire (28), France, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 5-7, 7-6 (5), 6-3, 7-6 (2).

Women's Singles

Third Round

Elina Svitolina (8), Ukraine, def. Maria Sakkari (31), Greece, 6-3, 6-7 (1), 6-2.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Anett Kontaveit (20), Estonia, 7-6 (7), 6-3.

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Su-Wei Hsieh (28), Chinese Taipei, 6-3, 2-6, 6-4.

Shuai Zhang, China, def. Caroline Wozniacki (14), Denmark, 6-4, 6-2.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Viktorija Golubic, Switzerland, 7-5, 6-3.

Men's Doubles

First Round

Ivan Dodig, Croatia and Filip Polasek, Slovakia, def. Jamie Murray, Britain and Neal Skupski (10), Britain, 2-6, 7-6 (2), 3-6, 6-1, 6-4.

Second Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Matt Reid, Australia and Alex de Minaur, Australia, 6-7 (11), 6-4, 6-3, 7-6 (10).

Marcelo Demoliner, Brazil and Divij Sharan, India, def. Sander Gille, Belgium and Joran Vliegen, Belgium, 7-6 (1), 5-7, 7-6 (6), 6-4.

Nicolas Mahut, France and Edouard Roger-Vasselin (11), France, def. Leonardo Mayer, Argentina and Joao Sousa, Portugal, 6-1, 5-7, 6-4, 7-5.

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (12), Britain, def. Matthew Ebden, Australia and Vasek Pospisil, Canada, 7-5, 6-4, 7-6 (3).

Frederik Nielsen, Denmark and Robin Haase (16), Netherlands, def. Ken Skupski, Britain and John-Patrick Smith, Australia, 7-6 (14), 7-6 (7), 7-6 (2).

Michael Venus, New Zealand and Raven Klaasen (3), South Africa, def. Lleyton Hewitt, Australia and Jordan Thompson, Australia, 6-3, 7-6 (3), 6-2.

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (5), Netherlands, def. Fabrice Martin, France and Hugo Nys, France, 6-1, 6-4, 6-4.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (2), Colombia, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan and Alexander Bublik, Kazakhstan, 4-6, 6-2, 6-2, 6-1.

Women's Doubles

Second Round

Abigail Spears, United States and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (12), Sweden, 6-3, 6-3.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Desirae Krawczyk, United States and Giuliana Olmos, Mexico, 6-4, 6-4.

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, def. Aleksandra Krunic, Serbia and Shuko Aoyama, Japan, 6-7 (5), 7-5, 6-4.

Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan (13), China, def. Renata Voracova, Czech Republic and Makoto Ninomiya, Japan, 5-7, 6-4, 6-1.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Arina Rodionova, Australia and Kateryna Kozlova, Ukraine, 6-2, 6-1.

Anna-Lena Groenefeld, Germany and Demi Schuurs (8), Netherlands, def. Alicja Rosolska, Poland and Astra Sharma, Australia, 6-3, 6-0.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (2), Czech Republic, def. Lesia Tsurenko, Ukraine and Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 4-1, ret.

Mixed Doubles

First Round

Denys Molchanov, Ukraine and Galina Voskoboeva, Kazakhstan, def. Jurgen Melzer, Austria and Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 7-6 (6), 1-6, 6-4.

Asia Muhammad, United States and Luke Bambridge, Britain, def. Rajeev Ram, United States and Alison Riske, United States, 6-3, 6-4.

Eden Silva, Britain and Evan Hoyt, Britain, def. Leander Paes, India and Samantha Stosur, Australia, 6-4, 2-6, 6-4.