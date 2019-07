BC-TEN--Wimbledon Results

Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Thursday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Sam Querrey, United States, def. Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-2, 6-3.

John Millman, Australia, def. Laslo Djere (31), Serbia, 6-3, 6-2, 6-1.

Joao Sousa, Portugal, def. Marin Cilic (13), Croatia, 6-4, 6-4, 6-4.

Daniel Evans, Britain, def. Nikoloz Basilashvili (18), Georgia, 6-3, 6-2, 7-6 (2).

Jo-Wilfried Tsonga, France, def. Ricardas Berankis, Lithuania, 7-6 (4), 6-3, 6-3.

Kei Nishikori (8), Japan, def. Cameron Norrie, Britain, 6-4, 6-4, 6-0.

Steve Johnson, United States, def. Alex de Minaur (25), Australia, 3-6, 7-6 (4), 6-3, 3-6, 6-3.

Jan-Lennard Struff (33), Germany, def. Taylor Fritz, United States, 6-4, 6-3, 5-7, 7-6 (2).

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, def. John Isner (9), United States, 6-4, 6-7 (3), 4-6, 6-1, 6-4.

Lucas Pouille (27), France, def. Gregoire Barrere, France, 6-1, 7-6 (0), 6-4.

Roger Federer (2), Switzerland, def. Jay Clarke, Britain, 6-1, 7-6 (3), 6-2.

Women's Singles

Second Round

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 6-1, 6-3.

Harriet Dart, Britain, def. Beatriz Haddad Maia, Brazil, 7-6 (4), 3-6, 6-1.

Alison Riske, United States, def. Ivana Jorovic, Serbia, 6-2, 6-7 (3), 9-7.

Belinda Bencic (13), Switzerland, def. Kaia Kanepi, Estonia, 6-3, 6-1.

Serena Williams (11), United States, def. Kaja Juvan, Slovenia, 2-6, 6-2, 6-4.

Julia Goerges (18), Germany, def. Varvara Flink, Russia, 6-1, 6-4.

Carla Suarez-Navarro (30), Spain, def. Pauline Parmentier, France, 7-6 (2), 7-6 (4).

Lauren Davis, United States, def. Angelique Kerber (5), Germany, 2-6, 6-2, 6-1.

Kiki Bertens (4), Netherlands, def. Taylor Townsend, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-2.

Barbora Strycova, Czech Republic, def. Laura Siegemund, Germany, 6-3, 7-5.

Elise Mertens (21), Belgium, def. Monica Niculescu, Romania, 7-5, 6-0.

Qiang Wang (15), China, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-1, 6-2.

Sloane Stephens (9), United States, def. Yafan Wang, China, 6-0, 6-2.

Johanna Konta (19), Britain, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-3, 6-4.

Magda Linette, Poland, def. Amanda Anisimova (25), United States, 6-4, 7-5.

Petra Kvitova (6), Czech Republic, def. Kristina Mladenovic, France, 7-5, 6-2.

Men's Doubles

First Round

Nicolas Mahut, France and Edouard Roger-Vasselin (11), France, def. Liam Broady, Britain and Scott Clayton, Britain, 6-1, 6-4, 6-2.

Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico and Marcelo Arevalo-Gonzalez, El Salvador, def. Casper Ruud, Norway and Lloyd Harris, South Africa, 6-7 (3), 6-1, 6-3, 6-4.

Bob Bryan, United States and Mike Bryan (7), United States, def. Igor Zelenay, Slovakia and Denys Molchanov, Ukraine, 7-6 (3), 6-4, 6-4.

Aisam Qureshi, Pakistan and Santiago Gonzalez, Mexico, def. Janko Tipsarevic, Serbia and Laslo Djere, Serbia, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Wesley Koolhof, Netherlands and Marcus Daniell, New Zealand, def. Rohan Bopanna, India and Pablo Cuevas, Uruguay, 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

Nicholas Monroe, United States and Mischa Zverev, Germany, def. Luke Johnson, Britain and Evan Hoyt, Britain, 6-4, 6-4, 7-5.

Henri Kontinen, Finland and John Peers (8), Australia, def. Marcel Granollers, Spain and Gerard Granollers, Spain, 6-3, 6-4, 6-3.

Robert Lindstedt, Sweden and Tim Puetz, Germany, def. Luke Saville, Australia and Max Purcell, Australia, 6-7 (2), 6-4, 6-2, 6-4.

Frederik Nielsen, Denmark and Robin Haase (16), Netherlands, def. Romain Arneodo, Monaco and Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-2, 6-2, 6-3.

Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (5), Netherlands, def. Andreas Seppi, Italy and Marco Cecchinato, Italy, 6-4, 6-3, 6-1.

Fabrice Martin, France and Hugo Nys, France, def. Roberto Carballes Baena, Spain and Lorenzo Sonego, Italy, 6-3, 6-4, 6-3.

Philipp Oswald, Austria and Roman Jebavy, Czech Republic, def. Guido Pella, Argentina and Hugo Dellien, Bolivia, 6-4, 5-2, ret.

Women's Doubles

First Round

Alize Cornet, France and Petra Martic, Croatia, def. Jelena Ostapenko, Latvia and Veronika Kudermetova (14), Russia, 4-6, 6-4, 6-3.

Abigail Spears, United States and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Andrea Petkovic, Germany and Sofia Kenin, United States, 4-6, 6-0, 6-4.

Barbora Strycova, Czech Republic and Su-Wei Hsieh (3), Chinese Taipei, def. Mona Barthel, Germany and Xenia Knoll, Switzerland, 6-2, 6-1.

Xinyun Han, China and Oksana Kalashnikova, Georgia, def. Madison Brengle, United States and Erin Routliffe, New Zealand, 4-6, 7-5, 6-1.

Aleksandra Krunic, Serbia and Shuko Aoyama, Japan, def. Dalila Jakupovic, Slovenia and Kaitlyn Christian, United States, 7-6 (3), 7-6 (3).

Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang (5), China, def. Alexandra Panova, Russia and Margarita Gasparyan, Russia, 6-3, 3-6, 6-2.

Rebecca Peterson, Sweden and Tamara Zidansek, Slovenia, def. Raluca-Ioana Olaru, Romania and Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-3, 7-6 (4).

Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan (13), China, def. Stefanie Voegele, Switzerland and Magdalena Rybarikova, Slovakia, 6-2, 6-3.

Renata Voracova, Czech Republic and Makoto Ninomiya, Japan, def. Shelby Rogers, United States and Monica Puig, Puerto Rico, 4-6, 6-1, 9-7.

Alicja Rosolska, Poland and Astra Sharma, Australia, def. Vitalia Diatchenko, Russia and Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-6 (1), 6-3.

Ajla Tomljanovic, Australia and Maria Sakkari, Greece, def. Andreja Klepac, Slovenia and Lucie Hradecka (11), Czech Republic, 6-3, 6-2.