Wednesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Detroit 200 010 002—5 6 0 Chicago 110 202 10x—7 12 0

Norris, Farmer (6), Hardy (7), Austin Adams (8) and J.Hicks; Cease, Marshall (6), Aaron Bummer (8), Herrera (9), Alex Colome (9) and James McCann. W_Cease 1-0. L_Norris 2-8. Sv_Alex Colome (19). HRs_Detroit, Candelario (3).

___

Boston 002 100 000—3 8 0 Toronto 001 202 01x—6 11 0

Sale, Walden (6), Wright (8) and Vazquez; Phelps, Waguespack (2), Mayza (7), Hudson (7), Giles (9) and D.Jansen. W_Waguespack 1-0. L_Sale 3-8. Sv_Giles (13). HRs_Boston, Vazquez (13). Toronto, Gurriel Jr. (15), Drury (7), Jansen (6).

___

Baltimore 000 300 006—9 11 2 Tampa Bay 001 101 003—6 11 1

Means, Givens (8), Bleier (9), Armstrong (9) and Sisco, Severino; Stanek, Pruitt (2), Poche (7), Alvarado (9), Kittredge (9) and Zunino. W_Givens 1-4. L_Alvarado 0-5. Sv_Armstrong (2). HRs_Baltimore, Nunez (19), Ruiz (5). Tampa Bay, Brosseau (1).

___

Los Angeles 004 002 000—6 12 1 Texas 001 010 000—2 4 0

Barria, J.Anderson (6), Buttrey (7), Bedrosian (8), H.Robles (9) and Garneau; Jurado, Valdez (7), C.Martin (9) and Federowicz. W_Barria 3-2. L_Jurado 5-4. HRs_Los Angeles, Trout 2 (24). Texas, Federowicz (3).

___

Cleveland 001 100 020—4 8 0 Kansas City 000 000 000—0 5 0

Clevinger, Goody (7), Hand (9) and Perez; Duffy, McCarthy (7), Hill (8), W.Peralta (9) and Maldonado. W_Clevinger 2-2. L_Duffy 3-5. HRs_Cleveland, Santana (19), Perez (15).

___

Detroit 002 020 100 100—6 12 0 Chicago 100 010 300 103—9 10 1

(12 innings)

Alexander, Alcantara (6), Stumpf (7), Cisnero (7), J.Jimenez (9), Greene (10), N.Ramirez (11) and Bo.Wilson; Detwiler, Minaya (7), Aaron Bummer (8), Alex Colome (9), Fulmer (10), Osich (11), J.Ruiz (12) and Collins. W_J.Ruiz 1-1. L_N.Ramirez 3-3. HRs_Detroit, Castellanos (9). Chicago, Cordell 2 (5), Abreu (20), Moncada 2 (16).

___

Minnesota 000 001 110 001—4 10 2 Oakland 030 000 000 000—3 9 2

(12 innings)

Gibson, Littell (7), R.Harper (8), Duffey (9), B.Parker (10), Rogers (12) and Garver; Fiers, Petit (7), Buchter (8), Soria (8), Hendriks (9), Trivino (11), Treinen (12), Schlitter (12) and Phegley, Herrmann. W_B.Parker 1-2. L_Treinen 2-3. Sv_Rogers (11). HRs_Minnesota, Polanco (12). Oakland, Laureano (14).

___

INTERLEAGUE New York 200 002 100—5 10 0 New York 100 000 000—1 7 1

German, Green (7), Cortes Jr. (9) and G.Sanchez; J.Vargas, Font (6), Matz (7), Gsellman (8), Familia (9) and Ramos. W_German 10-2. L_J.Vargas 3-4. HRs_New York, Gregorius (4), Urshela (7). New York, McNeil (7).

___

Houston 112 000 000—4 6 0 Colorado 100 000 100—2 7 0

Miley, Devenski (7), McHugh (7), H.Rondon (8), R.Osuna (9) and Chirinos; Lambert, Bettis (6), Diaz (8), W.Davis (9) and Iannetta, Wolters. W_Miley 7-4. L_Lambert 2-1. Sv_R.Osuna (19). HRs_Houston, Bregman (23), Gurriel (11).

___

St. Louis 000 000 005—5 9 0 Seattle 000 011 000—2 5 1

Wainwright, T.Webb (6), Brebbia (6), Miller (9), C.Martinez (9) and Molina; Leake, Austin Adams (8), Elias (9) and T.Murphy. W_Brebbia 2-3. L_Austin Adams 1-1. HRs_St. Louis, Edman (3). Seattle, Moore (4).

___

NATIONAL LEAGUE Miami 000 000 001—1 6 1 Washington 000 002 01x—3 7 0

Alcantara, J.Garcia (6), Chen (8) and Holaday, Alfaro; Strasburg, Rodney (8), Doolittle (9) and Gomes. W_Strasburg 10-4. L_Alcantara 4-8. Sv_Doolittle (19). HRs_Washington, Adams (13), Dozier (13).

___

Milwaukee 000 000 000—0 4 0 Cincinnati 010 000 11x—3 8 1

Chacin, Jeffress (7), A.Wilkerson (8) and Pina; Gray, R.Iglesias (9) and Casali. W_Gray 5-5. L_Chacin 3-9. Sv_R.Iglesias (15). HRs_Cincinnati, Puig (19).

___

Philadelphia 000 002 000—2 6 1 Atlanta 000 306 00x—9 10 0

Pivetta, Nicasio (6), R.Suarez (7), Hammer (8) and Realmuto; Br.Wilson, Newcomb (7), J.Webb (9) and Flowers. W_Br.Wilson 1-0. L_Pivetta 4-3. HRs_Philadelphia, Harper (16). Atlanta, Donaldson (16), Riley (15), Joyce (3).

___

Chicago 010 110 200—5 9 0 Pittsburgh 000 301 002—6 11 1

Darvish, Kintzler (7), Strop (8), Kimbrel (9) and Caratini; Archer, Feliz (6), Liriano (7), Neverauskas (8), R.Rodriguez (9) and Stallings, E.Diaz. W_R.Rodriguez 3-3. L_Kimbrel 0-1. HRs_Chicago, Baez (22), Caratini 2 (4). Pittsburgh, Bell (26), Cabrera (5).

___

San Francisco 003 004 000—7 9 0 San Diego 021 100 010—5 11 0

S.Anderson, Gott (5), Moronta (6), S.Dyson (7), Watson (8), W.Smith (9) and Vogt; Quantrill, Wieck (5), Perdomo (5), Stammen (7), Wingenter (8), Erlin (9) and Hedges, Mejia. W_Gott 5-0. L_Perdomo 1-1. Sv_W.Smith (22). HRs_San Francisco, Longoria (11), Dickerson (3). San Diego, Renfroe (25), Tatis Jr. (12).

___

Arizona 000 200 101 0—4 10 0 Los Angeles 030 000 001 1—5 10 0

(10 innings)

M.Kelly, Andriese (7), Chafin (7), Holland (9), Hirano (9), Lopez (10) and C.Kelly; Buehler, P.Baez (8), K.Jansen (9), J.Kelly (10) and Barnes, R.Martin. W_J.Kelly 3-3. L_Lopez 1-2. HRs_Arizona, Walker (15), Kelly (10). Los Angeles, Bellinger 2 (29).