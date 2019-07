BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Centre Court

Kei Nishikori (8), Japan, vs. Cameron Norrie, Britain

Katerina Siniakova, Czech Republic, vs. Johanna Konta (19), Britain

Nick Kyrgios, Australia, vs. Rafael Nadal (3), Spain

Court 1

Kristina Mladenovic, France, vs. Petra Kvitova (6), Czech Republic

Jay Clarke, Britain, vs. Roger Federer (2), Switzerland

Serena Williams (11), United States, vs. Kaja Juvan, Slovenia

Court 2

Ashleigh Barty (1), Australia, vs. Alison van Uytvanck, Belgium

Daniel Evans, Britain, vs. Nikoloz Basilashvili (18), Georgia

Lauren Davis, United States, vs. Angelique Kerber (5), Germany

Matteo Berrettini (17), Italy, vs. Marcos Baghdatis, Cyprus

Court 3

Sloane Stephens (9), United States, vs. Yafan Wang, China

Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, vs. John Isner (9), United States

Marton Fucsovics, Hungary, vs. Fabio Fognini (12), Italy

Court 12

Harriet Dart, Britain, vs. Beatriz Haddad Maia, Brazil

Marin Cilic (13), Croatia, vs. Joao Sousa, Portugal

Amanda Anisimova (25), United States, vs. Magda Linette, Poland

Dominik Koepfer, Germany, vs. Diego Schwartzman (24), Argentina

Court 18

Steve Johnson, United States, vs. Alex de Minaur (25), Australia

Kiki Bertens (4), Netherlands, vs. Taylor Townsend, United States

Kaia Kanepi, Estonia, vs. Belinda Bencic (13), Switzerland

Jamie Murray, Britain and Neal Skupski (10), Britain, vs. Ivan Dodig, Croatia and Filip Polasek, Slovakia