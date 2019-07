BC-TEN--Wimbledon Results

Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Wednesday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

Second Round

Hubert Hurkacz, Poland, def. Leonardo Mayer, Argentina, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (7), 6-3.

Daniil Medvedev (11), Russia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-7 (6), 6-1, 6-4, 6-4.

David Goffin (21), Belgium, def. Jeremy Chardy, France, 6-2, 6-4, 6-3.

Fernando Verdasco, Spain, def. Kyle Edmund (30), Britain, 4-6, 4-6, 7-6 (3), 6-3, 6-4.

Thomas Fabbiano, Italy, def. Ivo Karlovic, Croatia, 6-3, 6-7 (6), 6-3, 6-7 (4), 6-4.

Reilly Opelka, United States, def. Stan Wawrinka (22), Switzerland, 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6.

Milos Raonic (15), Canada, def. Robin Haase, Netherlands, 7-6 (1), 7-5, 7-6 (4).

Karen Khachanov (10), Russia, def. Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain, 4-6, 6-4, 7-5, 6-4.

Roberto Bautista-Agut (23), Spain, def. Steve Darcis, Belgium, 6-3, 6-2, 4-2, ret.

Benoit Paire (28), France, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 7-6 (5), 6-4, 0-0, ret.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 4-6, 7-6 (5), 6-4, 6-4.

Women's Singles

Second Round

Elina Svitolina (8), Ukraine, def. Margarita Gasparyan, Russia, 5-7, 6-5, ret.

Maria Sakkari (31), Greece, def. Marie Bouzkova, Czech Republic, 6-4, 6-1.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Madison Brengle, United States, 6-3, 6-4.

Anett Kontaveit (20), Estonia, def. Heather Watson, Britain, 7-5, 6-1.

Su-Wei Hsieh (28), Chinese Taipei, def. Kirsten Flipkens, Belgium, 7-6 (3), 6-3.

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Monica Puig, Puerto Rico, 6-0, 6-4.

Simona Halep (7), Romania, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-3, 4-6, 6-2.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-2, 6-0.

Shuai Zhang, China, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-3, 6-2.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Sofia Kenin (27), United States, 7-5, 4-6, 6-3.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-4, 7-6 (3).

Men's Doubles

First Round

Lukasz Kubot, Poland and Marcelo Melo (1), Brazil, def. Jan-Lennard Struff, Germany and Ben Mclachlan, Japan, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Matt Reid, Australia and Alex de Minaur, Australia, def. Federico Delbonis, Argentina and Andres Molteni, Argentina, 6-4, 6-4, 6-4.

Sander Gille, Belgium and Joran Vliegen, Belgium, def. Guillermo Duran, Argentina and Juan Ignacio Londero, Argentina, 6-2, 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Cameron Norrie, Britain and Jaume Antoni Munar Clar, Spain, def. Austin Krajicek, United States and Dominic Inglot (15), Britain, 4-6, 6-3, 6-4, 6-7 (11), 6-3.

Nikola Mektic, Croatia and Franko Skugor (6), Croatia, def. Ricardas Berankis, Lithuania and Marton Fucsovics, Hungary, 6-2, 6-2, 6-2.

Matthew Ebden, Australia and Vasek Pospisil, Canada, def. Filip Krajinovic, Serbia and Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 6-2, 6-2.

Rajeev Ram, United States and Joe Salisbury (12), Britain, def. Malek Jaziri, Tunisia and Radu Albot, Moldova, 6-3, 6-4, 6-2.

Ken Skupski, Britain and John-Patrick Smith, Australia, def. James Ward, Britain and Jay Clarke, Britain, 6-2, 6-4, 6-2.

Jurgen Melzer, Austria and Oliver Marach (14), Austria, def. Cheng-Peng Hsieh, Chinese Taipei and Christopher Rungkat, Indonesia, 6-3, 6-4, 1-6, 2-6, 11-9.

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (2), Colombia, def. Paul Jubb, Britain and Jack Draper, Britain, 6-1, 6-4, 6-2.

Women's Doubles

First Round

Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (1), Hungary, def. Jessica Pegula, United States and Maria Sanchez, United States, 6-4, 3-6, 6-2.

Galina Voskoboeva, Kazakhstan and Sorana Cirstea, Romania, def. Eden Silva, Britain and Sarah Beth Grey, Britain, 6-0, 6-3.

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (12), Sweden, def. Belinda Bencic, Switzerland and Viktoria Kuzmova, Slovakia, 7-6 (4), 6-4.

Desirae Krawczyk, United States and Giuliana Olmos, Mexico, def. Sabrina Santamaria, United States and Alexa Guarachi Mathison, Chile, 3-6, 6-3, 7-5.

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Magda Linette, Poland and Irina Maria Bara, Romania, 7-5, 6-2.

Latisha Chan, Chinese Taipei and Hao-Ching Chan (9), Chinese Taipei, def. Katy Dunne, Britain and Harriet Dart, Britain, 6-2, 6-4.

Alison van Uytvanck, Belgium and Greet Minnen, Belgium, def. Freya Christie, Britain and Katie Swan, Britain, 7-5, 6-2.

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, def. Natela Dzalamidze, Russia and Cornelia Lister, Sweden, 6-3, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus and Ashleigh Barty (10), Australia, def. Storm Sanders, Australia and Lidziya Marozava, Belarus, 6-0, 6-1.

Arina Rodionova, Australia and Kateryna Kozlova, Ukraine, def. Katarina Srebotnik, Slovenia and Darija Jurak, Croatia, 4-6, 6-2, 6-4.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Ons Jabeur, Tunisia and Fanny Stollar, Hungary, 6-1, 6-3.

Yafan Wang, China and Anna Blinkova, Russia, def. Miyu Kato, Japan and Nao Hibino, Japan, 2-6, 6-3, 7-5.

Laura Siegemund, Germany and Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Shuai Peng, China and Zhaoxuan Yang, China, 4-6, 7-5, 8-6.

Barbora Krejcikova, Czech Republic and Katerina Siniakova (2), Czech Republic, def. Naomi Broady, Britain and Naiktha Bains, Britain, 7-5, 6-1.