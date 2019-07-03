Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Wednesday, July 3, 2019
Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Jul 2 except Asia and Australia where data is for Jul 3) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:
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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND
Abidjan;25;29;rn;0.99;24;28;rn;24;28;c
Abu Dhabi;30;42;clr;0;31;41;clr;32;41;clr
Aleppo;20;33;clr;0;20;37;clr;20;37;clr
Algiers;22;26;pc;0;22;28;pc;22;27;pc
Amsterdam;10;18;pc;0;15;20;pc;14;21;pc
Anchorage;16;26;clr;0;18;28;clr;17;28;clr
Ashgabat;21;34;clr;2.03;22;37;clr;24;39;clr
Astana;14;22;rn;0.99;13;23;rn;14;27;clr
Asuncion;7;18;pc;1.09;7;16;clr;2;15;pc
Athens;22;34;clr;0;24;37;clr;22;35;clr
Auckland;15;18;rn;0.51;9;16;rn;8;12;rn
Baghdad;26;45;clr;0;26;43;clr;27;45;clr
Bahrain;33;38;clr;0;34;40;clr;34;41;clr
Banda Aceh;23;35;c;0;24;34;rn;24;33;pc
Bangalore;22;30;pc;0;22;29;c;21;29;c
Bangkok;25;30;c;5.18;26;29;rn;26;31;rn
Barcelona;23;29;clr;0;22;28;clr;22;29;clr
Beijing;24;36;clr;1.27;25;38;pc;25;34;rn
Belgrade;18;29;pc;0;18;29;rn;18;30;pc
Berlin;10;19;pc;0;15;22;pc;14;19;pc
Bogota;8;19;pc;4.14;8;20;pc;9;19;rn
Brasilia;13;29;clr;0;14;29;clr;15;30;clr
Bratislava;14;26;pc;0;15;26;pc;16;29;clr
Brisbane;15;22;pc;0;16;22;rn;16;21;rn
Brussels;10;21;clr;0;12;22;pc;13;25;pc
Bucharest;19;33;rn;0;18;27;rn;18;29;rn
Budapest;16;29;pc;14.86;15;27;pc;17;29;clr
Buenos Aires;3;10;clr;0;1;9;clr;0;9;pc
Bujumbura;18;29;pc;0;17;28;pc;18;28;pc
Busan;19;27;pc;0;20;30;pc;20;28;pc
Cairo;23;38;clr;0;22;38;clr;23;38;clr
Cape Town;12;16;pc;20.27;10;17;c;11;17;clr
Caracas;17;26;pc;2.54;19;25;rn;20;27;rn
Chennai;30;39;pc;0;29;39;c;29;39;rn
Chicago;21;26;rn;14.35;23;29;rn;20;28;rn
Colombo;27;34;rn;4.29;27;31;pc;27;31;rn
Copenhagen;11;17;rn;2.51;12;17;pc;12;19;rn
Dakar;25;30;pc;0;25;29;pc;25;28;pc
Dallas;24;32;rn;0;24;33;pc;25;35;pc
Dar es Salaam;21;30;pc;1.27;21;30;pc;22;30;pc
Denver;16;33;rn;2.92;16;32;pc;15;28;pc
Dhahran;28;42;clr;0;33;44;clr;33;45;pc
Dhaka;27;33;rn;4.62;27;33;rn;28;35;rn
Dili;19;33;c;0;18;30;pc;18;29;clr
Dubai;33;41;clr;0;33;42;clr;33;41;clr
Dublin;9;17;pc;0;10;21;pc;11;20;pc
Dushanbe;20;32;pc;0;21;35;clr;21;35;pc
Gibraltar;18;25;clr;0;18;25;clr;19;27;clr
Hanoi;27;36;rn;47.55;26;28;rn;27;32;pc
Harare;8;24;clr;0;6;24;clr;6;24;clr
Havana;24;31;pc;0;23;31;pc;23;31;rn
Helsinki;9;19;rn;15.14;9;18;c;10;16;rn
Ho Chi Minh City;24;29;rn;4.57;25;32;rn;25;32;rn
Hong Kong;28;31;rn;8.51;28;32;rn;28;33;rn
Honolulu;24;31;pc;0.48;25;31;pc;24;30;pc
Hyderabad;23;31;rn;5.08;23;29;c;23;28;pc
Islamabad;30;43;clr;0;30;42;clr;28;39;rn
Istanbul;22;32;clr;0;23;30;clr;21;29;clr
Jakarta;24;33;pc;0;24;33;rn;24;33;rn
Jeddah;27;38;clr;0;28;36;clr;29;35;clr
Jerusalem;16;30;clr;0;17;29;clr;18;29;clr
Johannesburg;3;19;clr;0;3;20;clr;1;20;clr
Kabul;16;40;clr;0;17;38;clr;16;37;clr
Karachi;29;35;pc;0;29;34;rn;30;34;c
Kathmandu;21;29;rn;17.93;21;28;rn;21;28;rn
Khartoum;28;41;clr;0;28;41;pc;28;41;pc
Kiev;10;24;clr;0;10;21;pc;10;24;pc
Kingston;25;32;pc;0;26;32;rn;27;33;pc
Kinshasa;20;30;c;0;20;31;c;20;31;c
Kolkata;27;33;rn;20.7;27;32;rn;27;33;rn
Kuala Lumpur;24;33;rn;0.99;24;32;rn;24;33;rn
Kuwait;33;47;clr;0;32;48;clr;32;48;clr
La Paz;-4;19;pc;0;-2;17;pc;0;15;c
Lagos;24;30;rn;0;24;27;rn;24;28;rn
Lima;16;19;pc;0.05;15;19;clr;16;19;clr
Lisbon;17;23;pc;0;16;23;pc;16;23;pc
London;11;22;clr;0;15;24;pc;16;25;pc
Los Angeles;17;26;pc;0;16;25;pc;16;26;pc
Luanda;19;26;pc;0;19;25;pc;21;25;pc
Madrid;21;36;pc;3.3;19;35;pc;19;35;clr
Male;28;31;c;0;27;32;clr;28;32;pc
Manaus;24;32;pc;6.86;25;29;pc;24;32;rn
Manila;26;33;rn;16.08;26;33;rn;26;32;rn
Mecca;26;41;clr;0;28;41;clr;28;42;clr
Melbourne;6;13;rn;0.51;6;14;clr;8;17;clr
Mexico City;13;22;rn;8.89;14;25;rn;13;25;rn
Miami;27;32;rn;0;27;32;pc;27;31;pc
Minsk;8;17;pc;3.3;9;17;pc;8;15;rn
Mogadishu;25;29;pc;0.99;25;29;pc;25;29;pc
Montevideo;6;10;pc;0;6;9;clr;6;9;pc
Montreal;20;31;clr;0;21;33;clr;22;31;rn
Moscow;10;20;pc;0;11;18;pc;12;18;pc
Mumbai;27;30;rn;34.09;27;29;rn;27;29;rn
Nairobi;12;23;pc;0;13;24;pc;13;25;pc
New Delhi;30;38;pc;0;31;40;pc;30;40;pc
New York;23;31;pc;0.48;22;31;pc;23;28;rn
Nicosia;21;36;clr;0;20;36;clr;22;37;clr
Novosibirsk;17;26;pc;1.3;16;25;pc;15;23;pc
Osaka-shi;22;27;rn;8.38;22;28;pc;23;29;rn
Oslo;7;14;rn;1.27;7;16;rn;9;19;pc
Ottawa;18;30;clr;0.38;20;33;clr;19;31;rn
Pago Pago;26;29;c;9.35;26;29;c;26;28;pc
Panama City;25;30;rn;6.48;25;31;rn;25;31;rn
Paramaribo;23;30;rn;16.69;24;30;rn;24;30;rn
Paris;14;26;clr;0;15;27;clr;17;30;pc
Perth;14;22;clr;0;9;17;rn;7;14;rn
Phnom Penh;25;31;rn;1.4;25;32;c;25;32;pc
Port Moresby;23;27;pc;0;23;28;pc;23;29;pc
Port-au-prince;23;33;pc;0;22;33;pc;24;33;rn
Prague;12;24;clr;0.25;12;24;pc;15;26;pc
Pyongyang;16;30;pc;0;18;32;clr;19;33;clr
Quito;12;23;pc;4.17;11;22;pc;12;24;pc
Rabat;15;23;clr;0;15;24;clr;16;25;clr
Recife;23;28;pc;1.6;23;29;rn;22;28;rn
Reykjavik;10;14;rn;0.51;9;13;rn;9;15;pc
Riga;10;17;rn;6.93;12;18;rn;12;16;rn
Rio de Janeiro;23;32;pc;0;21;27;pc;17;22;rn
Riyadh;27;42;clr;0;27;45;clr;27;45;clr
Rome;19;35;clr;0;19;34;clr;19;34;clr
Saint Petersburg;10;22;rn;0.46;9;17;rn;9;17;c
San Francisco;13;19;pc;0;13;19;pc;13;19;clr
San Jose;19;25;rn;11.48;18;26;rn;18;26;rn
San Juan;25;30;pc;0;26;30;pc;26;30;rn
San Salvador;19;26;pc;0;19;26;pc;19;26;pc
Sana'a;18;29;pc;0;16;29;pc;14;30;c
Santiago;1;14;clr;0;2;15;clr;7;20;clr
Santo Domingo;23;33;pc;0;24;31;pc;23;30;rn
Sao Paulo;14;29;pc;0;13;27;pc;15;28;pc
Seattle;14;21;pc;9.04;14;23;pc;13;22;c
Seoul;18;28;pc;0;19;32;pc;19;34;pc
Shanghai;22;26;c;5.97;22;28;c;21;25;rn
Singapore;27;32;rn;0;28;32;rn;27;32;pc
Sofia;16;33;rn;0;16;30;rn;15;27;rn
St. John's;27;30;pc;0;26;31;pc;26;31;pc
Stockholm;8;18;rn;5.08;8;17;c;10;17;rn
Sydney;14;18;rn;0;14;17;rn;13;18;rn
Taipei City;28;33;rn;16.76;28;35;pc;28;36;pc
Tallinn;11;18;rn;5.28;9;18;rn;11;16;rn
Tashkent;20;31;pc;0;21;35;clr;23;37;clr
Tbilisi;16;32;clr;0;19;34;clr;19;33;pc
Tehran;25;35;clr;0;26;38;clr;26;39;clr
Tel Aviv;23;31;clr;0;23;31;clr;23;30;clr
Tirana;24;35;clr;0;23;38;rn;22;36;pc
Tokyo;23;27;pc;2.54;20;25;rn;21;25;rn
Toronto;19;26;pc;2.34;20;25;pc;20;28;rn
Tripoli;21;29;clr;0;21;31;clr;23;31;clr
Tunis;24;36;clr;0;24;38;clr;23;37;clr
Ulan Bator;11;27;rn;0;10;23;rn;9;23;pc
Vancouver;14;21;c;0.23;15;21;c;14;20;rn
Vienna;15;25;pc;0.25;14;27;pc;14;28;clr
Vientiane;24;28;rn;9.19;24;30;rn;24;30;rn
Vilnius;8;16;rn;3.66;10;18;rn;8;16;rn
Warsaw;10;21;pc;0;12;21;pc;11;20;pc
Wellington;12;16;rn;0;7;13;rn;7;10;rn
Yangon;25;29;rn;8.81;24;30;rn;25;29;rn
Yerevan;15;31;clr;0;17;33;clr;16;33;clr
Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow
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