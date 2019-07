BC-TEN--Wimbledon Show Court Schedules

Wimbledon Show Court Schedules

By The Associated Press

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

London

Court 1

Heather Watson, Britain, vs. Anett Kontaveit (20), Estonia

Karen Khachanov (10), Russia, vs. Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain

Caroline Wozniacki (14), Denmark, vs. Veronika Kudermetova, Russia

Court 3

Elina Svitolina (8), Ukraine, vs. Margarita Gasparyan, Russia

Robin Haase, Netherlands, vs. Milos Raonic (15), Canada

Felix Auger Aliassime (19), Canada, vs. Corentin Moutet, France

Madison Keys (17), United States, vs. Polona Hercog, Slovenia

Court 12

Victoria Azarenka, Belarus, vs. Ajla Tomljanovic, Australia

Daniil Medvedev (11), Russia, vs. Alexei Popyrin, Australia

Andreas Seppi, Italy, vs. Guido Pella (26), Argentina

Danielle Rose Collins, United States, vs. Anastasija Sevastova (12), Latvia

Court 18

Su-Wei Hsieh (28), Taiwan, vs. Kirsten Flipkens, Belgium

Jeremy Chardy, France, vs. David Goffin (21), Belgium

Sofia Kenin (27), United States, vs. Dayana Yastremska, Ukraine

Purav Raja, India and Jeevan Nedunchezhiyan, India, vs. Lleyton Hewitt, Australia and Jordan Thompson, Australia