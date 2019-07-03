Women's World Cup Scoring Leaders

|Five
Alex Morgan, United States
Ellen White, England
Megan Rapinoe, United States
Sam Kerr, Australia
|Four
Cristiane, Brazil
Wendy Renard, France
|Three
Aurora Galli, Italy
Carli Lloyd, United States
Cristiana Girelli, Italy
Jennifer Hermoso, Spain
Sara Daebritz, Germany
|Two
Ajara Nchout, Cameroon
Alexandra Popp, Germany
Amandine Henry, France
Barbara Bonansea, Italy
Eugenie Le Sommer, France
Isabell Herlovsen, Norway
Kosovare Asllani, Sweden
Lina Magull, Germany
Lindsey Horan, United States
Marta, Brazil
Rose Lavelle, United States
Samantha Mewis, United States
Stina Blackstenius, Sweden
Valerie Gauvin, France
|One
Alex Greenwood, England
Anouk Dekker, Netherlands
Asisat Oshoala, Nigeria
Caitlin Foord, Australia
Caroline Graham Hansen, Norway
Chloe Logarzo, Australia
Christine Sinclair, Canada
Claire Emslie, Scotland
Dominique Bloodworth, Netherlands
Elin Rubensson, Sweden
Elise Kellond-Knight, Australia
Erin Cuthbert, Scotland
Florencia Bonsegundo, Argentina
Fridolina Rolfo, Sweden
Gabrielle Aboudi Onguene, Cameroon
Giulia Gwinn, Germany
Guro Reiten, Norway
Havana Solaun, Jamaica
Jenny Beattie, Scotland
Jessie Fleming, Canada
Jill Roord, Netherlands
Jill Scott, England
Jodie Taylor, England
Julie Ertz, United States
Kadeisha Buchanan, Canada
Kanjana Sung-Ngoen, Thailand
Kim Little, Scotland
Lana Clelland, Scotland
Lea Schueller, Germany
Lieke Martens, Netherlands
Lina Hurtig, Sweden
Linda Sembrant, Sweden
Lineth Beerensteyn, Netherlands
Lisa-Marie Utland, Norway
Lucia Garcia, Spain
Lucy Bronze, England
Madelen Janogy, Sweden
Mallory Pugh, United States
Mana Iwabuchi, Japan
Maria Jose Urrutia, Chile
Melanie Leupolz, Germany
Milagros Menendez, Argentina
Nichelle Prince, Canada
Nikita Parris, England
Sofia Jakobsson, Sweden
Steph Houghton, England
Thaisa, Brazil
Thembi Kgatlana, South Africa
Valentina Giacinti, Italy
Yeo Minji, South Korea
Ying Li, China
Yui Hasegawa, Japan
Yuika Sugasawa, Japan
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