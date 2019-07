CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 503 1-2 Sep 503 1-4 Dec 515 1-2 Mar 528 3-4 May 535 1-2 Jul 538 1-2 Sep 546 Dec 557 1-2 Mar 565 3-4 May 566 3-4 Jul 556 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 413 1-2 Sep 419 Dec 426 Mar 434 3-4 May 438 3-4 Jul 442 1-2 Sep 422 1-4 Dec 417 Mar 426 1-4 May 432 1-4 Jul 436 1-2 Sep 417 Dec 418 1-2 Jul 432 1-2 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 285 Sep 285 3-4 Dec 288 1-2 Mar 292 May 290 1-2 Jul 288 3-4 Sep 290 3-4 Dec 290 3-4 Mar 290 3-4 May 290 3-4 Jul 290 3-4 Sep 290 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 876 1-4 Aug 879 3-4 Sep 886 Nov 898 3-4 Jan 910 1-2 Mar 919 1-2 May 928 1-2 Jul 936 3-4 Aug 939 1-4 Sep 935 3-4 Nov 935 3-4 Jan 943 1-4 Mar 948 May 954 1-2 Jul 961 1-2 Aug 961 1-2 Sep 951 1-2 Nov 941 1-4 Jul 945 Nov 926 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.66 Aug 27.81 Sep 27.93 Oct 28.04 Dec 28.26 Jan 28.48 Mar 28.76 May 29.11 Jul 29.46 Aug 29.56 Sep 29.64 Oct 29.67 Dec 29.82 Jan 30.06 Mar 30.39 May 30.72 Jul 31.04 Aug 31.16 Sep 31.21 Oct 31.21 Dec 31.26 Jul 31.26 Oct 31.26 Dec 31.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 303.50 Aug 305.70 Sep 307.70 Oct 309.50 Dec 313.00 Jan 314.90 Mar 317.50 May 320.30 Jul 323.10 Aug 324.10 Sep 324.60 Oct 324.30 Dec 325.70 Jan 324.90 Mar 325.80 May 325.80 Jul 328.50 Aug 328.50 Sep 328.50 Oct 328.50 Dec 326.90 Jul 326.90 Oct 326.90 Dec 326.90