Monday's Major League Linescores

|AMERICAN LEAGUE
|Kansas City
|000
|300
|100—
|4
|9
|0
|Toronto
|251
|201
|00x—11
|18
|0
Sparkman, Flynn (4), Peralta (8) and Maldonado; Richard, Phelps (7), Gaviglio (8) and Jansen. W_Richard 1-4. L_Sparkman 2-4. HRs_Toronto, Hernandez (8), Galvis 2 (14).
___
|Baltimore
|000
|102
|000—3
|9
|0
|Tampa Bay
|200
|003
|10x—6
|10
|1
Eshelman, Kline (6), Castro (6), Yacabonis (8) and Severino; Stanek, Yarbrough (3), Roe (6), Kolarek (6), Drake (7), Pagan (8), Alvarado (9) and Zunino. W_Kolarek 3-2. L_Kline 1-4. Sv_Alvarado (7). HRs_Tampa Bay, Kiermaier (10).
___
|NATIONAL LEAGUE
|Chicago
|010
|301
|000—
|5
|13
|2
|Pittsburgh
|430
|321
|23x—18
|23
|0
Alzolay, Brach (3), Wick (5), Descalso (7), Kimbrel (8) and Caratini; Williams, Feliz (6), Stratton (7), Neverauskas (9) and E.Diaz. W_Williams 3-2. L_Alzolay 1-1. HRs_Chicago, Baez (21). Pittsburgh, Bell 3 (25), Kang (7), Osuna (5).
___
|Milwaukee
|000
|010
|502—8
|9
|0
|Cincinnati
|000
|003
|021—6
|10
|1
Houser, Claudio (6), Burnes (7), Hader (8), Jeffress (9) and Grandal; Mahle, Hernandez (7), Bowman (8), Stephenson (9) and Casali. W_Claudio 2-2. L_Hernandez 2-4. Sv_Jeffress (1). HRs_Milwaukee, Cain (5), Yelich (30), Hiura (6). Cincinnati, Suarez 2 (19), Winker (13).
___
|San Francisco
|000
|241
|240—13
|14
|2
|San Diego
|000
|001
|100—
|2
|5
|1
Samardzija, Holland (9) and Posey, Vogt; Allen, Maton (5), Wingenter (8), Stock (8) and Mejia. W_Samardzija 5-7. L_Allen 2-1. HRs_San Francisco, Pillar (12), Longoria (8), Slater (1).