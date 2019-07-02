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Monday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/07/02 10:33
AMERICAN LEAGUE
Kansas City 000 300 100— 4 9 0
Toronto 251 201 00x—11 18 0

Sparkman, Flynn (4), Peralta (8) and Maldonado; Richard, Phelps (7), Gaviglio (8) and Jansen. W_Richard 1-4. L_Sparkman 2-4. HRs_Toronto, Hernandez (8), Galvis 2 (14).

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Baltimore 000 102 000—3 9 0
Tampa Bay 200 003 10x—6 10 1

Eshelman, Kline (6), Castro (6), Yacabonis (8) and Severino; Stanek, Yarbrough (3), Roe (6), Kolarek (6), Drake (7), Pagan (8), Alvarado (9) and Zunino. W_Kolarek 3-2. L_Kline 1-4. Sv_Alvarado (7). HRs_Tampa Bay, Kiermaier (10).

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NATIONAL LEAGUE
Chicago 010 301 000— 5 13 2
Pittsburgh 430 321 23x—18 23 0

Alzolay, Brach (3), Wick (5), Descalso (7), Kimbrel (8) and Caratini; Williams, Feliz (6), Stratton (7), Neverauskas (9) and E.Diaz. W_Williams 3-2. L_Alzolay 1-1. HRs_Chicago, Baez (21). Pittsburgh, Bell 3 (25), Kang (7), Osuna (5).

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Milwaukee 000 010 502—8 9 0
Cincinnati 000 003 021—6 10 1

Houser, Claudio (6), Burnes (7), Hader (8), Jeffress (9) and Grandal; Mahle, Hernandez (7), Bowman (8), Stephenson (9) and Casali. W_Claudio 2-2. L_Hernandez 2-4. Sv_Jeffress (1). HRs_Milwaukee, Cain (5), Yelich (30), Hiura (6). Cincinnati, Suarez 2 (19), Winker (13).