BC-TEN--Wimbledon Results

LONDON (AP) — Results Monday from Wimbledon at The All England Lawn Tennis & Croquet Club (seedings in parentheses):

Men's Singles

First Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Philipp Kohlschreiber, Germany, 6-3, 7-5, 6-3.

Denis Kudla, United States, def. Malek Jaziri, Tunisia, 6-4, 6-1, 6-3.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Ernests Gulbis, Latvia, 6-1, 7-6 (12), 6-2.

Hubert Hurkacz, Poland, def. Dusan Lajovic (32), Serbia, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Felix Auger Aliassime (19), Canada, def. Vasek Pospisil, Canada, 5-7, 6-2, 6-4, 6-3.

Corentin Moutet, France, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 2-6, 3-6, 7-6 (4), 6-3, 6-1.

Marcel Granollers, Spain, def. Lorenzo Sonego, Italy, 7-6 (4), 6-4, 6-4.

Ugo Humbert, France, def. Gael Monfils (16), France, 6-7 (6), 3-6, 6-4, 7-5, 3-0, ret.

Daniil Medvedev (11), Russia, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (2).

Alexei Popyrin, Australia, def. Pablo Carreno-Busta, Spain, 7-6 (2), 7-5, 6-2.

Jeremy Chardy, France, def. Martin Klizan, Slovakia, 3-6, 6-0, 6-3, 6-4.

David Goffin (21), Belgium, def. Bradley Klahn, United States, 6-4, 6-4, 6-4.

Kyle Edmund (30), Britain, def. Jaume Antoni Munar Clar, Spain, 6-4, 6-4, 6-4.

Fernando Verdasco, Spain, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-4, 6-4, 6-4.

Ivo Karlovic, Croatia, def. Andrea Arnaboldi, Italy, 6-4, 6-4, 7-6 (4).

Thomas Fabbiano, Italy, def. Stefanos Tsitsipas (7), Greece, 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 (8), 6-3.

Kevin Anderson (4), South Africa, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-3, 6-4, 6-2.

Janko Tipsarevic, Serbia, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-4, 6-7 (2), 6-2, 5-7, 6-2.

Andreas Seppi, Italy, def. Nicolas Jarry, Chile, 6-3, 6-7 (8), 6-1, 6-2.

Guido Pella (26), Argentina, def. Marius Copil, Romania, 7-6 (11), 5-7, 6-3, 6-4.

Stan Wawrinka (22), Switzerland, def. Ruben Bemelmans, Belgium, 6-3, 6-2, 6-2.

Reilly Opelka, United States, def. Cedrik-Marcel Stebe, Germany, 6-3, 7-6 (4), 6-1.

Robin Haase, Netherlands, def. Jozef Kovalik, Slovakia, 6-1, 6-3, 6-1.

Milos Raonic (15), Canada, def. Prajnesh Gunneswaran, India, 7-6 (1), 6-4, 6-2.

Karen Khachanov (10), Russia, def. Soon Woo Kwon, Republic of Korea, 7-6 (6), 6-4, 4-6, 7-5.

Feliciano Lopez Diaz-Guerra, Spain, def. Marcos Giron, United States, 6-4, 6-2, 6-4.

Steve Darcis, Belgium, def. Mischa Zverev, Germany, 6-2, 6-4, 6-4.

Roberto Bautista-Agut (23), Spain, def. Peter Gojowczyk, Germany, 6-3, 6-2, 6-3.

Benoit Paire (28), France, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, 4-6, 6-4, 6-4, 7-6 (4).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 2-6, 6-3, 6-3, 6-1.

Pablo Cuevas, Uruguay, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 4-6, 7-6 (8), 2-6, 6-4, 6-2.

Jiri Vesely, Czech Republic, def. Alexander Zverev (6), Germany, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

Women's Singles

First Round

Elina Svitolina (8), Ukraine, def. Daria Gavrilova, Australia, 7-5, 6-0.

Margarita Gasparyan, Russia, def. Anna-Lena Friedsam, Germany, 6-4, 6-4.

Marie Bouzkova, Czech Republic, def. Mona Barthel, Germany, 6-3, 6-3.

Maria Sakkari (31), Greece, def. Bernarda Pera, United States, 7-6 (4), 6-3.

Petra Martic (24), Croatia, def. Jennifer Brady, United States, 3-6, 6-3, 6-4.

Anastasia Potapova, Russia, def. Jil Teichmann, Switzerland, 2-6, 6-4, 6-1.

Danielle Rose Collins, United States, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-3, 7-5.

Anastasija Sevastova (12), Latvia, def. Kristie Haerim Ahn, United States, 6-3, 6-4.

Madison Brengle, United States, def. Marketa Vondrousova (16), Czech Republic, 6-4, 6-4.

Karolina Muchova, Czech Republic, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 7-5, 6-2.

Heather Watson, Britain, def. Caty McNally, United States, 7-6 (3), 6-2.

Anett Kontaveit (20), Estonia, def. Shelby Rogers, United States, 6-0, 3-6, 6-4.

Su-Wei Hsieh (28), Taiwan, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 6-2, 6-2.

Kirsten Flipkens, Belgium, def. Dalila Jakupovic, Slovenia, 6-1, 6-3.

Monica Puig, Puerto Rico, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 5-7, 6-4, 7-5.

Karolina Pliskova (3), Czech Republic, def. Lin Zhu, China, 6-2, 7-6 (4).

Simona Halep (7), Romania, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-4, 7-5.

Mihaela Buzarnescu, Romania, def. Jessica Pegula, United States, 6-4, 6-4.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Alize Cornet, France, 6-4, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Daria Kasatkina (29), Russia, 6-3, 6-1.

Madison Keys (17), United States, def. Luksika Kumkhum, Thailand, 6-3, 6-2.

Polona Hercog, Slovenia, def. Viktoria Kuzmova, Slovakia, 4-6, 7-6 (5), 7-5.

Cori Gauff, United States, def. Venus Williams, United States, 6-4, 6-4.

Magdalena Rybarikova, Slovakia, def. Aryna Sabalenka (10), Belarus, 6-2, 6-4.

Caroline Wozniacki (14), Denmark, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 5-4, ret.

Veronika Kudermetova, Russia, def. Ysaline Bonaventure, Belgium, 6-2, 6-4.

Yanina Wickmayer, Belgium, def. Rebecca Peterson, Sweden, 6-4, 6-3.

Shuai Zhang, China, def. Caroline Garcia (23), France, 6-4, 6-0.

Sofia Kenin (27), United States, def. Astra Sharma, Australia, 6-4, 6-2.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Camila Giorgi, Italy, 6-3, 6-3.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Iga Swiatek, Poland, 6-2, 7-6 (3).

Yulia Putintseva, Kazakhstan, def. Naomi Osaka (2), Japan, 7-6 (4), 6-2.