CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 514 Sep 511 3-4 Dec 524 1-4 Mar 536 May 541 3-4 Jul 544 1-4 Sep 550 3-4 Dec 562 Mar 569 1-2 May 570 3-4 Jul 560 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 412 Sep 415 1-2 Dec 422 1-2 Mar 431 3-4 May 436 Jul 440 Sep 417 1-4 Dec 412 3-4 Mar 421 3-4 May 428 Jul 432 3-4 Sep 413 1-2 Dec 414 1-4 Jul 430 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 281 1-4 Sep 286 1-4 Dec 284 3-4 Mar 288 May 286 1-2 Jul 284 3-4 Sep 286 3-4 Dec 286 3-4 Mar 286 3-4 May 286 3-4 Jul 286 3-4 Sep 286 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 885 1-2 Aug 889 3-4 Sep 896 1-4 Nov 908 1-2 Jan 920 3-4 Mar 928 3-4 May 936 1-2 Jul 944 1-2 Aug 945 3-4 Sep 942 Nov 941 1-2 Jan 949 Mar 953 1-2 May 960 Jul 967 Aug 967 Sep 957 Nov 944 1-4 Jul 948 Nov 932 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.98 Aug 28.13 Sep 28.25 Oct 28.37 Dec 28.59 Jan 28.80 Mar 29.09 May 29.43 Jul 29.75 Aug 29.85 Sep 29.92 Oct 29.95 Dec 30.12 Jan 30.36 Mar 30.70 May 31.02 Jul 31.26 Aug 31.38 Sep 31.43 Oct 31.43 Dec 31.48 Jul 31.48 Oct 31.48 Dec 31.48 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 304.80 Aug 307.20 Sep 309.10 Oct 311.00 Dec 314.60 Jan 316.50 Mar 319.20 May 321.70 Jul 324.10 Aug 324.80 Sep 324.90 Oct 324.10 Dec 325.30 Jan 324.30 Mar 325.20 May 325.20 Jul 327.90 Aug 327.90 Sep 327.90 Oct 327.90 Dec 326.30 Jul 326.30 Oct 326.30 Dec 326.30