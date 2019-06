Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE New York 602 630 000—17 19 0 Boston 600 001 600—13 18 0

Tanaka, Green (1), Hale (3), Cortes Jr. (4), Kahnle (7), Ottavino (7), Britton (8), Chapman (9) and G.Sanchez, Romine; Porcello, Brewer (1), Wright (2), Shawaryn (4), Taylor (5), Brasier (6), Velazquez (7), Walden (9) and Vazquez, Leon. W_Green 2-2. L_Wright 0-1. HRs_New York, Gardner (12), Hicks (6), Judge (7). Boston, Chavis 2 (14), Bradley Jr. (9).

___

Cleveland 000 000 000— 0 5 0 Baltimore 010 622 20x—13 13 0

Plesac, Clippard (4), Cole (5), Cimber (6), Freeman (7) and Plawecki; Cashner, Scott (8) and Sisco. W_Cashner 8-3. L_Plesac 3-3. HRs_Baltimore, Nunez 2 (18), Sisco (4), Santander (4).

___

Texas 000 000 011—2 5 0 Tampa Bay 030 000 20x—5 7 0

Sampson, Fairbanks (7), St. John (8) and Federowicz; McKay, Poche (7), Drake (8), Alvarado (9) and d'Arnaud. W_McKay 1-0. L_Sampson 6-5. HRs_Tampa Bay, d'Arnaud (5), Adames (10), Garcia (12).

___

Minnesota 210 010 222—10 13 1 Chicago 100 000 101— 3 7 1

Pineda, May (7), Duffey (8), Parker (9) and J.Castro; Nova, Osich (7), Fulmer (7), J.Ruiz (9) and McCann. W_Pineda 5-4. L_Nova 3-7. HRs_Minnesota, Cruz 2 (15), Kepler 2 (21), Sano (12). Chicago, Jimenez (14).

___

Kansas City 200 110 001—5 7 0 Toronto 001 040 002—7 6 1

Bailey, Lopez (6), Diekman (8), Barlow (9) and Maldonado; Stroman, Mayza (6), Phelps (7), Law (8), Hudson (9) and Jansen. W_Hudson 5-2. L_Barlow 2-3. HRs_Kansas City, Maldonado (5). Toronto, Jansen (4), Biggio (6), Guerrero Jr. (8).

___

INTERLEAGUE Washington 000 300 200—5 9 0 Detroit 000 120 31x—7 12 1

Voth, Guerra (5), Venters (5), Rainey (7), Sipp (7), Suero (8) and Gomes; G.Soto, Hardy (4), A.Adams (6), Alcantara (7), J.Jimenez (8), Greene (9) and J.Hicks. W_Alcantara 3-1. L_Rainey 1-3. Sv_Greene (22). HRs_Washington, Rendon (18).

___

NATIONAL LEAGUE Chicago 010 000 041—6 8 0 Cincinnati 000 000 000—0 7 2

Quintana, Cishek (7), Strop (8), Maples (9) and Contreras; Castillo, Hernandez (8), Duke (8), Hughes (8), Stephenson (9) and Casali. W_Quintana 5-7. L_Castillo 7-3. HRs_Chicago, Baez (20), Heyward (13).

___

Philadelphia 200 220 000—6 8 1 Miami 100 002 60x—9 15 1

Eflin, Nicasio (7), Morgan (7), R.Suarez (7) and Realmuto; Yamamoto, Conley (5), J.Garcia (7), N.Anderson (8), Romo (9) and Holaday. W_J.Garcia 2-0. L_Morgan 2-3. Sv_Romo (15). HRs_Philadelphia, Hoskins (19). Miami, Walker (5).