LEEDS, England (AP) — Scoreboard Saturday after the Cricket World Cup group game between Pakistan and Afghanistan at Headingley:

AFGHANISTAN

Rahmat Shah c Babar b Imad 35

Gulbadin Naib c Sarfaraz b Shaheen 15

Hashmatullah Shahidi c Imad b Shaheen 0

Ikram Ali Khil c Hafeez b Imad 24

Asghar Afghan b Shadab 42

Mohammad Nabi c Amir b Wahab 16

Najibullah Zadran b Shaheen 42

Samiullah Shinwari not out 19

Rashid Khan c Fakhar b Shaheen 8

Hamid Hassan b Wahab 1

Mujeeb Ur Rahman not out 7

Extras: (8lb, 10w) 18

TOTAL: (for 9 wickets) 227

Overs: 50.

Fall: 1-27, 2-27, 3-57, 4-121, 5-125, 6-167, 7-202, 8-210, 9-219, 10-227

Bowling: Imad Wasim 10-0-48-2, Mohammad Amir 10-1-41-0 (1w), Shaheen Afridi 10-0-47-4 (4w), Mohammad Hafeez 2-0-10-0, Wahab Riaz 8-0-29-2 (4w), Shadab Khan 10-0-44-1 (1w).

PAKISTAN

Fakhar Zaman lbw b Mujeeb Ur Rahman 0

Imam-ul-Haq st Ikram b Nabi 36

Babar Azam b Nabi 45

Mohammad Hafeez c Shahidi b Mujeeb Ur Rahman 19

Haris Sohail lbw b Rashid 27

Sarfaraz Ahmed run out (Zadran/Ikram) 18

Imad Wasim not out 49

Shadab Khan run out 11

Wahab Riaz not out 15

Extras: (1b,4lb,5w) 10

TOTAL: (for 7 wickets) 230

Overs: 49.4.

Fall of wickets: 1-0, 2-72, 3-81, 4-121, 5-142, 6-156, 7-206

Did not bat: Mohammad Amir, Shaheen Afridi.

Bowling: Mujeeb Ur Rahman 10-1-34-2, Hamid Hassan 2-0-13-0, Gulbadin Naib 9.4-0-73-0 (1w), Mohammad Nabi 10-0-23-2, Rashid Khan 10-0-50-1 (3w), Samiullah Shinwari 8-0-32-0 (1w).

Toss: Afghanistan

Result: Pakistan by 3 wickets.

Umpires: Paul Wilson, Australia, and Nigel Llong, England

TV umpire: Chris Gaffaney, New Zealand. Match referee: Chris Broad, England.