CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 547 1-2 Sep 546 3-4 Dec 556 3-4 Mar 565 3-4 May 567 Jul 560 3-4 Sep 565 3-4 Dec 576 1-2 Mar 583 May 583 1-2 Jul 573 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 440 Sep 445 3-4 Dec 451 Mar 456 3-4 May 458 Jul 459 Sep 424 Dec 418 1-2 Mar 427 3-4 May 434 Jul 438 1-2 Sep 418 1-2 Dec 418 1-4 Jul 434 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 278 Sep 278 1-2 Dec 279 1-2 Mar 283 1-2 May 282 1-4 Jul 280 1-2 Sep 282 1-2 Dec 282 1-2 Mar 282 1-2 May 282 1-2 Jul 282 1-2 Sep 282 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 887 3-4 Aug 893 3-4 Sep 900 Nov 912 1-4 Jan 923 3-4 Mar 931 3-4 May 938 3-4 Jul 945 3-4 Aug 947 1-4 Sep 942 1-2 Nov 941 1-4 Jan 948 1-2 Mar 951 3-4 May 958 Jul 964 3-4 Aug 964 3-4 Sep 954 3-4 Nov 942 Jul 945 3-4 Nov 930 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.81 Aug 27.93 Sep 28.04 Oct 28.16 Dec 28.41 Jan 28.65 Mar 28.93 May 29.22 Jul 29.50 Aug 29.58 Sep 29.65 Oct 29.68 Dec 29.88 Jan 30.12 Mar 30.47 May 30.78 Jul 31.07 Aug 31.19 Sep 31.23 Oct 31.23 Dec 31.28 Jul 31.28 Oct 31.28 Dec 31.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 312.20 Aug 313.20 Sep 314.80 Oct 316.50 Dec 320.00 Jan 321.70 Mar 323.10 May 324.40 Jul 326.30 Aug 326.40 Sep 326.30 Oct 325.00 Dec 325.90 Jan 325.60 Mar 326.50 May 326.50 Jul 329.40 Aug 329.40 Sep 329.40 Oct 329.40 Dec 327.80 Jul 327.80 Oct 327.80 Dec 327.80