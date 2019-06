CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 535 3-4 Sep 540 Dec 550 1-2 Mar 560 May 562 1-4 Jul 557 1-2 Sep 562 3-4 Dec 573 3-4 Mar 580 1-2 May 581 Jul 569 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 447 1-2 Sep 453 Dec 457 1-2 Mar 462 May 463 Jul 463 3-4 Sep 424 1-2 Dec 417 3-4 Mar 427 May 433 1-4 Jul 438 1-4 Sep 417 3-4 Dec 417 1-2 Jul 433 3-4 Dec 418 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 271 1-2 Sep 273 Dec 276 Mar 279 May 277 3-4 Jul 276 1-4 Sep 278 1-4 Dec 278 1-4 Mar 278 1-4 May 278 1-4 Jul 278 1-4 Sep 278 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 903 1-2 Aug 908 3-4 Sep 914 1-2 Nov 926 1-2 Jan 938 1-4 Mar 944 1-4 May 949 1-2 Jul 955 Aug 955 Sep 949 Nov 946 1-4 Jan 953 3-4 Mar 955 1-4 May 961 1-2 Jul 968 1-4 Aug 968 1-4 Sep 958 1-4 Nov 944 1-4 Jul 948 Nov 937 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.00 Aug 28.14 Sep 28.25 Oct 28.36 Dec 28.59 Jan 28.82 Mar 29.10 May 29.38 Jul 29.64 Aug 29.70 Sep 29.74 Oct 29.77 Dec 29.98 Jan 30.21 Mar 30.55 May 30.87 Jul 31.16 Aug 31.26 Sep 31.31 Oct 31.31 Dec 31.36 Jul 31.36 Oct 31.36 Dec 31.36 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 315.70 Aug 317.00 Sep 318.40 Oct 320.20 Dec 323.70 Jan 325.30 Mar 326.50 May 327.40 Jul 328.90 Aug 328.60 Sep 328.30 Oct 326.70 Dec 327.50 Jan 326.60 Mar 327.60 May 327.60 Jul 330.50 Aug 330.50 Sep 330.50 Oct 330.50 Dec 328.90 Jul 328.90 Oct 328.90 Dec 328.90