Nature Valley International Results

Tuesday Devonshire Park Eastbourne, England Surface: Grass-Outdoor Singles Men First Round

Dan Evans, Britain, def. Radu Albot (8), Moldova, 7-6 (2), 6-2.

Juan Ignacio Londero, Argentina, def. Jay Clarke, Britain, 6-7 (5), 6-1, 6-3.

Cameron Norrie, Britain, def. Jeremy Chardy, France, 6-3, 7-6 (4).

Nicolas Jarry, Chile, def. Pablo Cuevas, Uruguay, 6-1, 7-6 (4).

Thomas Fabbiano, Italy, def. James Ward, Britain, 2-6, 6-3, 6-1.

Pierre-Hugues Herbert, France, def. Denis Kudla, United States, 5-7, 7-6 (8), 6-4.

Gilles Simon, France, def. Tennys Sandgren, United States, 7-5, 6-1.

Women First Round

Belinda Bencic (10), Switzerland, def. Veronika Kudermetova, Russia, 6-3, 6-4.

Sam Stosur, Australia, def. Sofia Kenin, United States, 6-2, 6-3.

Polona Hercog, Slovenia, def. Barbora Strycova, Czech Republic, 7-6 (3), 0-1 retired.

Lesia Tsurenko, Ukraine, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-2, 6-2.

Second Round

Kiki Bertens (3), Netherlands, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-4, 6-1.

Ons Jabeur, Tunisia, def. Mandy Minella, Luxembourg, 2-6, 6-2, 6-1.

Alizé Cornet, France, def. Elina Svitolina (5), Ukraine, 6-3, 7-6 (3).

Anna-Lena Friedsam, Germany, def. Anett Kontaveit, Estonia, 6-3, 6-4.

Johanna Konta (14), Britain, def. Maria Sakkari, Greece, 6-4, 7-6 (4).

Zhang Shuai, China, def. Daria Gavrilova, Australia, 6-3, 6-1.

Angelique Kerber (4), Germany, def. Sam Stosur, Australia, 6-4, 6-4.

Aryna Sabalenka (8), Belarus, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-2, 6-3.

Rebecca Peterson, Sweden, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 7-6 (6), 6-4.

Polona Hercog, Slovenia, def. Pauline Parmentier, France, 2-6, 6-2, 7-6 (4).

Jelena Ostapenko, Latvia, def. Sloane Stephens (7), United States, 1-6, 6-0, 6-3.

Simona Halep (6), Romania, def. Hsieh Su-wei, Taiwan, 6-2, 6-0.

Ekaterina Alexandrova, Russia, def. Belinda Bencic (10), Switzerland, 6-7 (6), 6-2, 6-3.

Elise Mertens, Belgium, def. Marketa Vondrousova (13), Czech Republic, 6-1, 5-7, 6-2.

Caroline Wozniacki (11), Denmark, def. Andrea Petkovic, Germany, 6-4, 6-4.

Doubles Men First Round

Marcus Daniell, New Zealand, and Wesley Koolhof, Netherlands, def. Ken and Neal Skupski, Britain, 7-5, 7-6 (10).

Rohan Bopanna, India, and Pablo Cuevas, Uruguay, def. Marco Cecchinato, Italy, and Dusan Lajovic, Serbia, 6-2, 7-5.

Ben McLachlan, Japan, and Frederik Nielsen, Denmark, def. Juan Ignacio Londero, Argentina, and Cameron Norrie, Britain, 6-3, 6-7 (1), 10-5.

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (1), Colombia, def. Marcelo Melo, Brazil, and Andy Murray, Britain, 6-2, 6-4.

Fabrice Martin and Edouard Roger-Vasselin (3), France, def. Scott Clayton and James Ward, Britain, 6-2, 6-0.

Dominic Inglot, Britain, and Austin Krajicek (4), United States, def. Nicholas Monroe, United States, and Fernando Verdasco, Spain, 6-2, 7-5.

Women First Round

Nicole Melichar, United States, and Kveta Peschke (3), Czech Republic, def. Harriet Dart and Heather Watson, Britain, 4-6, 7-6 (1), 10-6.

Kirsten Flipkens, Belgium, and Bethanie Mattek-Sands, United States, def. Darija Jurak, Croatia, and Katarina Srebotnik, Slovenia, 6-2, 6-4.

Raquel Atawo, United States, and Vera Zvonareva, Russia, def. Daria Kasatkina, Russia, and Anett Kontaveit, Estonia, 6-2, 7-6 (5).

Chan Hao-ching and Latisha Chan, Taiwan, def. Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Demi Schuurs (4), Netherlands, 7-6 (2), 6-4.