CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 538 Sep 542 1-2 Dec 552 1-2 Mar 562 1-4 May 564 1-4 Jul 558 3-4 Sep 564 Dec 574 1-4 Mar 580 3-4 May 580 3-4 Jul 570 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 446 3-4 Sep 451 3-4 Dec 457 1-4 Mar 463 May 465 1-4 Jul 466 3-4 Sep 426 3-4 Dec 418 Mar 427 May 433 1-4 Jul 438 1-4 Sep 417 1-4 Dec 416 1-2 Jul 433 Dec 417 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 270 1-2 Sep 272 3-4 Dec 276 1-2 Mar 280 1-4 May 279 1-2 Jul 278 Sep 280 Dec 280 Mar 280 May 280 Jul 280 Sep 280 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 909 Aug 914 3-4 Sep 920 1-2 Nov 932 3-4 Jan 945 1-2 Mar 952 May 957 1-4 Jul 963 1-4 Aug 963 1-2 Sep 955 1-2 Nov 951 1-4 Jan 958 1-2 Mar 959 3-4 May 966 Jul 972 3-4 Aug 972 3-4 Sep 962 3-4 Nov 947 1-4 Jul 951 Nov 940 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.35 Aug 28.48 Sep 28.59 Oct 28.71 Dec 28.96 Jan 29.18 Mar 29.46 May 29.75 Jul 30.01 Aug 30.06 Sep 30.11 Oct 30.14 Dec 30.32 Jan 30.56 Mar 30.88 May 31.15 Jul 31.41 Aug 31.51 Sep 31.56 Oct 31.56 Dec 31.61 Jul 31.61 Oct 31.61 Dec 31.61 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 317.60 Aug 318.90 Sep 320.60 Oct 322.40 Dec 326.10 Jan 327.60 Mar 328.70 May 329.40 Jul 330.80 Aug 330.40 Sep 330.00 Oct 328.30 Dec 329.20 Jan 328.50 Mar 329.50 May 329.50 Jul 332.40 Aug 332.40 Sep 332.40 Oct 332.40 Dec 330.80 Jul 330.80 Oct 330.80 Dec 330.80