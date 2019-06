SOUTHAMPTON, England (AP) — Scoreboard Monday after the Cricket World Cup group game between Bangladesh and Afghanistan at Hampshire's Rose Bowl:

BANGLADESH

Liton Das c Shahidi b Mujeeb Ur Rahman 16

Tamim Iqbal b Mohammad Nabi 36

Shakib Al Hasan lbw b Mujeeb Ur Rahman 51

Mushfiqur Rahim c Nabi b Dawlat Zadran 83

Soumya Sarkar lbw b Mujeeb Ur Rahman 3

Mahmudullah c Nabi b Gulbadin Naib 27

Mosaddek Hossain b Gulbadin Naib 35

Mohammad Saifuddin not out 2

Extras: (9w) 9

TOTAL: (for 7 wickets) 262

Overs: 50

Fall of wickets: 1-23, 2-82, 3-143, 4-151, 5-207, 6-251, 7-262.

Did not bat: Mehidy Hasan, Mashrafe Mortaza, Mustafizur Rahman.

Bowling: Mujeeb Ur Rahman 10-0-39-3 (4w), Dawlat Zadran 9-0-64-1 (3w), Mohammad Nabi 10-0-44-1 (1w), Gulbadin Naib 10-1-56-2, Rashid Khan 10-0-52-0 (1w), Rahmat Shah 1-0-7-0.

AFGHANISTAN

Gulbadin Naib c Das b Shakib 47

Rahmat Shah c Tamim Iqbal 24

Hashmatullah Shahidi st Rahim b Hossain 11

Asghar Afghan c (sub) b Shakib 20

Mohammad Nabi b Shakib 0

Samiullah Shinwari not out 49

Ikram Ali Khil run out (Das) 11

Najibullah Zadran st Rahim b Shakib 23

Rashid Khan c Mortza b Mustafizur Rahman 2

Dawlat Zadran c Rahim b Mustafizur Rahman 0

Mujeeb Ur Rahman b Saifuddin 0

Extras: (1b, 6lb, 6w) 13

TOTAL: (all out) 200

Overs: 47.

Fall of wickets: 1-49, 2-79, 3-104, 4-104, 5-117, 6-132, 7-188, 8-191, 9-195, 10-200.

Bowling: Mashrafe Mortaza 7-0-37-0 (3w), Mustafizur Rahman 8-1-32-2 (2w), Mohammad Saifuddin 8-0-33-1 (1w), Shakib Al Hasan 10-1-29-5, Mehidy Hasan 8-0-37-0, Mosaddek Hossain 6-0-25-1.

Toss: Afghanistan

Result: Bangladesh won by 62 runs.

Umpires: Richard Kettleborough and Michael Gough, England.

TV Umpire: Aleem Dar, Pakistan. Match referee: Richie Richardson, West Indies.