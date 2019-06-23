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Saturday's Major League Linescores

By The Associated Press, Associated Press
2019/06/23 07:26
AMERICAN LEAGUE
Minnesota 010 000 020 2—5 9 0
Kansas City 000 000 030 0—3 7 0
(10 innings)

Berrios, T.Rogers (8), May (9), Parker (10) and Astudillo; Duffy, Kennedy (9), Peralta (10) and Gallagher. W_May 2-1. L_Peralta 2-3. Sv_Parker (10). HRs_Minnesota, Cron (17), Cave (1), Sano (9).

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Detroit 000 000 000—0 6 0
Cleveland 011 000 00x—2 6 0

Turnbull, Hardy (6), Ni.Ramirez (7), Alcantara (8) and Joh.Hicks; Civale, Wittgren (7), O.Perez (8), Cimber (8), Hand (9) and R.Perez. W_Civale 1-0. L_Turnbull 3-7. Sv_Hand (22).

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Tampa Bay 001 000 100—2 6 0
Oakland 011 000 20x—4 8 1

Chirinos, D.Castillo (7), Kolarek (8) and Zunino; Fiers, Buchter (7), Petit (7), Hendriks (9) and Taylor, Phegley. W_Petit 2-1. L_D.Castillo 1-6. Sv_Hendriks (1). HRs_Tampa Bay, Choi (9). Oakland, Chapman (18).

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Baltimore 000 302 120—8 8 1
Seattle 100 001 011—4 7 0

Cashner, Yacabonis (7), J.Rogers (8), Givens (9) and Severino; Milone, Bautista (6), Altavilla (7), Biddle (8), Festa (9) and Narvaez. W_Cashner 7-3. L_Milone 1-2. HRs_Baltimore, Villar (9), Santander (2). Seattle, Santana (17).

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INTERLEAGUE
Los Angeles 000 000 110—2 6 2
St. Louis 000 022 00x—4 5 0

N.Ramirez, Pena (3), Jewell (7), Garcia (8) and Lucroy; Hudson, A.Miller (8), Jor.Hicks (8), Webb (9) and Molina. W_Hudson 6-3. L_Pena 5-2. Sv_Webb (1). HRs_Los Angeles, Upton (3), Pujols (13). St. Louis, Ozuna (20).

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NATIONAL LEAGUE
New York 122 131 000—10 12 1
Chicago 000 000 101— 2 6 1

Wheeler, Flexen (8) and W.Ramos; Quintana, Wick (5), Brach (7), Ryan (8), Caratini (9) and Contreras. W_Wheeler 6-5. L_Quintana 4-7. HRs_New York, Ramos (8), Frazier (8), Alonso (26).

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Miami 001 000 310—5 7 0
Philadelphia 002 010 000—3 7 0

E.Hernandez, Brice (6), Chen (7), Quijada (9) and W.Castillo; Velasquez, Nicasio (6), Morgan (7), E.Ramos (7), Hammer (8), Alvarez (9) and Realmuto. W_Brice 1-0. L_Morgan 2-2. Sv_Quijada (1). HRs_Miami, Riddle (4). Philadelphia, Hoskins (16), Harper (13).

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Cincinnati 301 010 000—5 6 2
Milwaukee 400 200 00x—6 5 0

L.Castillo, Lorenzen (4), Stephenson (5), Garrett (6), Hughes (7), D.Hernandez (8) and Barnhart; Chacin, Claudio (5), Albers (5), Houser (7), Hader (8) and Grandal. W_Albers 4-2. L_L.Castillo 7-2. Sv_Hader (18). HRs_Cincinnati, Puig (16), Suarez (16). Milwaukee, Grandal (17).