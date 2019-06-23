Women's World Cup Scoring Leaders

|Five
Alex Morgan, United States
Sam Kerr, Australia
|Four
Cristiane, Brazil
Carli Lloyd, United States
Cristiana Girelli, Italy
Ellen White, England
Sara Daebritz, Germany
Wendy Renard, France
|Two
Alexandra Popp, Germany
Aurora Galli, Italy
Barbara Bonansea, Italy
Eugenie Le Sommer, France
Isabell Herlovsen, Norway
Jennifer Hermoso, Spain
Kosovare Asllani, Sweden
Lindsey Horan, United States
Marta, Brazil
Ajara Nchout, Cameroon
Rose Lavelle, United States
Samantha Mewis, United States
Vivianne Miedema, Netherlands
Wendie Renard, France
|One
Amandine Henry, France
Anouk Dekker, Netherlands
Asisat Oshoala, Nigeria
Caitlin Foord, Australia
Caroline Graham Hansen, Norway
Chloe Logarzo, Australia
Christine Sinclair, Canada
Claire Emslie, Scotland
Dominique Bloodworth, Netherlands
Elin Rubensson, Sweden
Elise Kellond-Knight, Australia
Erin Cuthbert, Scotland
Florencia Bonsegundo, Argentina
Fridolina Rolfo, Sweden
Gabrielle Aboudi Onguene, Cameroon
Giulia Gwinn, Germany
Guro Reiten, Norway
Havana Solaun, Jamaica
Jenny Beattie, Scotland
Jessie Fleming, Canada
Jill Roord, Netherlands
Jodie Taylor, England
Julie Ertz, United States
Kadeisha Buchanan, Canada
Kanjana Sung-Ngoen, Thailand
Kim Little, Scotland
Lea Schueller, Germany
Lina Hurtig, Sweden
Lina Magull, Germany
Linda Sembrant, Sweden
Lineth Beerensteyn, Netherlands
Lisa-Marie Utland, Norway
Lucia Garcia, Spain
Madelen Janogy, Sweden
Mallory Pugh, United States
Mana Iwabuchi, Japan
Maria Jose Urrutia, Chile
Melanie Leupolz, Germany
Megan Rapinoe, United States
Milagros Menendez, Argentina
Nichelle Prince, Canada
Nikita Parris, England
Thembi Kgatlana, South Africa
Valerie Gauvin, France
Yeo Minji, South Korea
Ying Li, China
Yuika Sugasawa, Japan
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