AMERICAN LEAGUE Minnesota 010 000 020 2—5 9 0 Kansas City 000 000 030 0—3 7 0

(10 innings)

Berrios, Rogers (8), May (9), Parker (10) and Astudillo; Duffy, Kennedy (9), Peralta (10) and Gallagher. W_May 2-1. L_Peralta 2-3. Sv_Parker (10). HRs_Minnesota, Cron (17), Cave (1), Sano (9).