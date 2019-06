SOUTHAMPTON, England (AP) — Scoreboard Saturday after the Cricket World Cup group game between India and Afghanistan at the Rose Bowl:

INDIA

KL Rahul c Hazratullah Zazai b Nabi 30

Rohit Sharma b Mujeeb Ur Rahman 1

Virat Kohli c Rahmat Shah b Nabi 67

Vijay Shankar lbw b Shah 29

Mahendra Singh Dhoni st Ikram Ali Khil b Rashid Khan 28

Kedar Jadhav c sub (Noor Ali Zadran) b Naib 52

Hardik Pandya c Ikram Ali Khil b Alam 7

Mohammed Shami b Naib 1

Kuldeep Yadav not out 1

Jasprit Bumrah not out 1

Extras: (7w) 7

TOTAL: (for 8 wickets) 224

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-7, 2-64, 3-122, 4-135, 5-192, 6-217, 7-222, 8-223

Did not bat: Yuzvendra Chahal

Bowling: Mujeeb Ur Rahman 10-0-26-1 (1w), Aftab Alam 7-1-54-1, Gulbadin Naib 9-0-51-2 (2w), Mohammad Nabi 9-0-33-2 (1w), Rashid Khan 10-0-38-1 (2w), Rahmat Shah 5-0-22-1 (1w).

AFGHANISTAN

Hazratullah Zazai b Shami 10

Gulbadin Naib c Shankar b Pandya 27

Rahmat Shah c Chahal b Bumrah 36

Hashmatullah Shahidi c and b Bumrah 21

Asghar Afghan b Chahal 8

Mohammad Nabi c Pandya b Shami 52

Najibullah Zadran c Chahal b Pandya 21

Rashid Khan st Dhoni b Chahal 14

Ikram Ali Khil not out 7

Aftab Alam b Mohammed Shami 0

Mujeeb Ur Rahman b Mohammed Shami 0

Extras: (4b, 4lb, 9w) 17

TOTAL: (all out) 213

Overs: 49.5.

Fall of wickets: 1-20, 2-64, 3-106, 4-106, 5-130, 6-166, 7-190, 8-213, 9-213, 10-213

Bowling: Mohammed Shami 9.5-1-40-4 (3w), Jasprit Bumrah 10-1-39-2, Yuzvendra Chahal 10-0-36-2, Hardik Pandya 10-1-51-2 (2w), Kuldeep Yadav 10-0-39-0.

Toss: India

Result: India won by 11 runs.

Umpires: Aleem Dar, Pakistan, and Richard Illingworth, England.

TV umpire: Richard Kettleborough, England. Match referee: Chris Broad, England.