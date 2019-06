Los 10 primeros en la Liga Americana

J VB C H PROM.

Polanco Min 71 291 48 95 .326

LeMahieu NYY 69 283 50 89 .314

TiAnderson ChW 66 255 36 80 .314

Brantley Hou 73 287 36 90 .314

Devers Bos 75 297 54 92 .310

Trout LAA 73 248 61 76 .306

Mancini Bal 71 276 50 84 .304

Meadows TB 58 222 33 67 .302

Merrifield KC 76 317 54 95 .300

Bogaerts Bos 74 284 59 85 .299

Jonrones=

GSánchez, New York, 23; Trout, Los Angeles, 22; Bregman, Houston, 21; Edwin Encarnación, Seattle, 21; Soler, Kansas City, 21; Rosario, Minnesota, 19; Kepler, Minnesota, 19; Vogelbach, Seattle, 18; GTorres, New York, 18; 5 tied at 17.

Carreras Producidas=

DoSantana, Seattle, 57; Trout, Los Angeles, 56; Rosario, Minnesota, 55; Abreu, Chicago, 54; Soler, Kansas City, 53; GSánchez, New York, 52; Bregman, Houston, 51; Kepler, Minnesota, 51; Bogaerts, Boston, 50; Edwin Encarnación, Seattle, 49.

Pitcheo=

Giolito, Chicago, 10-2; Odorizzi, Minnesota, 10-3; German, New York, 9-2; Montas, Oakland, 9-2; Verlander, Houston, 9-3; Morton, Tampa Bay, 8-1; Berrios, Minnesota, 8-3; ERodríguez, Boston, 8-4; Lynn, Texas, 8-4; Gonzales, Seattle, 8-6.