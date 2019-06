LEEDS, England (AP) — Scoreboard Friday after the Cricket World Cup group game between England and Sri Lanka at Headingley:

SRI LANKA

Dimuth Karunaratne c Buttler b Archer 1

Kusal Perera c Moeen b Woakes 2

Avishka Fernando c Rashid b Wood 49

Kusal Mendis c Morgan b Rashid 46

Angelo Mathews not out 85

Jeevan Mendis c & b Rashid 0

Dhananjaya de Silva c Root b Archer 29

Thisara Perera c Rashid b Archer 2

Isuru Udana c Root b Wood 6

Lasith Malinga b Wood 1

Nuwan Pradeep not out 1

Extras: (lb4, w6) 10

TOTAL: (for 9 wickets) 232

Overs: 50

Fall of wickets: 1-3, 2-3, 3-62, 4-133, 5-133, 6-190, 7-200, 8-209, 9-220

Bowling: Chris Woakes 5-0-22-1, Jofra Archer 10-2-52-3 (2w), Mark Wood 8-0-40-3 (1w), Ben Stokes 5-0-16-0, Moeen Ali 10-0-40-0 (3w), Adil Rashid 10-0-45-2, Joe Root 2-0-13-0.

ENGLAND

Jonny Bairstow lbw b Malinga 0

James Vince c KMendis b Malinga 14

Joe Root c KPerera b Malinga 57

Eoin Morgan c and b Udana 21

Jos Buttler lbw b Malinga 10

Ben Stokes not out 82

Moeen Ali c Udana b de Silva 16

Chris Woakes c KPerera b de Silva 2

Adil Rashid c KPerera b de Silva 1

Jofra Archer c TPerera b Udana 3

Mark Wood c KPerera b Pradeep 0

Extras: (1lb, 5w) 6

TOTAL: (all out) 212

Overs: 47

Fall of wickets: 1-1, 2-26 3-73, 4-127, 5-144, 6-170, 7-176, 8-178, 9-186, 10-212

Bowling: Bowling: Lasith Malinga 10-1-43-4 (2w), Nuwan Pradeep 10-1-38-1 (2w), Dhananjaya de Silva 8-0-32-3, Thisara Perera 8-0-34-0, Isuru Udana 8-0-41-2 (1w), Jeevan Mendis 3-0-23-0.

Toss: Sri Lanka

Result: Sri Lanka by 20 runs.

Umpires: Paul Wilson, Australia, and Marais Erasmus, South Africa.

TV Umpire: Bruce Oxenford, Australia. Match referee: Richie Richardson, West Indies.