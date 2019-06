CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 526 1-2 Sep 531 3-4 Dec 541 1-2 Mar 552 1-4 May 555 1-4 Jul 552 Sep 557 1-4 Dec 567 1-2 Mar 574 1-4 May 574 3-4 Jul 563 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 450 Sep 454 3-4 Dec 461 Mar 466 1-4 May 468 Jul 469 1-4 Sep 427 1-2 Dec 414 1-2 Mar 424 1-4 May 431 Jul 436 1-4 Sep 415 Dec 414 3-4 Jul 430 3-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 283 3-4 Sep 280 3-4 Dec 283 Mar 286 3-4 May 286 Jul 284 1-2 Sep 286 1-2 Dec 286 1-2 Mar 286 1-2 May 286 1-2 Jul 286 1-2 Sep 286 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 915 1-2 Aug 921 3-4 Sep 928 Nov 941 Jan 953 1-4 Mar 960 1-4 May 964 1-2 Jul 969 3-4 Aug 969 1-4 Sep 961 1-2 Nov 957 1-2 Jan 964 3-4 Mar 967 3-4 May 973 3-4 Jul 981 1-4 Aug 981 1-4 Sep 971 1-4 Nov 953 Jul 956 3-4 Nov 948 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.59 Aug 28.72 Sep 28.83 Oct 28.96 Dec 29.20 Jan 29.42 Mar 29.66 May 29.92 Jul 30.17 Aug 30.22 Sep 30.27 Oct 30.31 Dec 30.50 Jan 30.73 Mar 31.05 May 31.32 Jul 31.57 Aug 31.66 Sep 31.70 Oct 31.70 Dec 31.75 Jul 31.75 Oct 31.75 Dec 31.75 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 323.00 Aug 324.20 Sep 325.90 Oct 327.50 Dec 331.00 Jan 332.50 Mar 333.70 May 334.00 Jul 335.10 Aug 334.70 Sep 334.40 Oct 332.60 Dec 333.30 Jan 333.40 Mar 334.40 May 334.40 Jul 337.30 Aug 337.30 Sep 337.30 Oct 337.30 Dec 335.70 Jul 335.70 Oct 335.70 Dec 335.70