Tuesday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Los Angeles 000 020 010—3 6 1 Toronto 000 100 000—1 3 0

Skaggs, Buttrey (8), Robles (9) and K.Smith; Stroman, Mayza (8), Biagini (8) and Jansen. W_Skaggs 6-6. L_Stroman 4-9. Sv_Robles (11). HRs_Los Angeles, Goodwin (7), Calhoun (16). Toronto, Gurriel Jr. (8).

Tampa Bay 011 000 100—3 9 0 New York 100 030 11x—6 11 0

Stanek, Yarbrough (2), Roe (5), Drake (6), Kittredge (7) and Zunino; Happ, Ottavino (6), Kahnle (7), Britton (8), A.Chapman (9) and G.Sanchez. W_Happ 7-3. L_Roe 0-3. Sv_A.Chapman (19). HRs_New York, Encarnacion (1), Maybin (5).

Cleveland 104 200 300—10 14 0 Texas 000 010 002— 3 5 1

Plesac, O.Perez (8), Wittgren (9) and R.Perez; Sampson, Smyly (4), Fairbanks (7), B.Martin (9) and Mathis. W_Plesac 2-2. L_Sampson 5-4. HRs_Cleveland, Ramirez (5), Bauers (9), Perez (12), Naquin (3). Texas, Odor (9), Calhoun (3).

Baltimore 000 020 000— 2 4 1 Oakland 001 3010 20x—16 15 1

Ynoa, P.Fry (6), Straily (6) and Severino, Sisco; B.Anderson, Brooks (8) and B.Taylor. W_B.Anderson 7-4. L_Ynoa 0-4. HRs_Baltimore, Villar (8). Oakland, Pinder (6), Piscotty (9), Davis (16), Grossman (5), Laureano (11), Taylor (1).

Kansas City 201 301 020—9 13 1 Seattle 000 000 000—0 6 0

Bailey, Lopez (8), McCarthy (9) and Maldonado; Kikuchi, Festa (6), Gearrin (7), Biddle (8), Bautista (9) and Narvaez. W_Bailey 6-6. L_Kikuchi 3-5. HRs_Kansas City, Soler (20), Merrifield 2 (10).

Boston 000 100 100 000 100 00—3 17 0 Minnesota 000 100 010 000 100 01—4 15 1

(17 innings)

Price, Shawaryn (6), Brasier (7), Workman (8), M.Barnes (9), J.Taylor (10), Brewer (12), Velazquez (13), Johnson (17) and Vazquez, Leon; Pineda, Harper (7), May (8), Rogers (9), Duffey (10), Parker (12), Morin (13), Magill (14), Littell (16) and Garver. W_Littell 1-0. L_Johnson 1-1. HRs_Boston, Betts (12), Devers (12). Minnesota, Kepler (18).

INTERLEAGUE Houston 000 001 020—3 9 0 Cincinnati 300 000 10x—4 6 0

Verlander, Devenski (8) and Chirinos; DeSclafani, Hernandez (6), Garrett (7), Iglesias (8), Lorenzen (9) and Barnhart. W_DeSclafani 4-3. L_Verlander 9-3. Sv_Lorenzen (4). HRs_Houston, Bregman (20). Cincinnati, Dietrich (18), Farmer (6), Winker (12).

Detroit 002 200 010—5 6 1 Pittsburgh 010 010 200—4 8 3

Norris, Alcantara (7), Stumpf (7), B.Farmer (7), J.Jimenez (8), Greene (9) and J.Hicks; Keller, Feliz (6), Crick (8), Holmes (9) and Diaz. W_B.Farmer 4-4. L_Crick 2-3. Sv_Greene (21). HRs_Pittsburgh, Bell (20).

Chicago 000 001 002—3 8 0 Chicago 100 000 000—1 6 1

Nova, Bummer (6), J.Fry (8), Marshall (8), Colome (9) and J.McCann; Hamels, Kintzler (8), Strop (9), Collins (9) and Caratini. W_Marshall 3-0. L_Strop 1-3. Sv_Colome (15). HRs_Chicago, Jimenez (12). Chicago, Schwarber (16).

NATIONAL LEAGUE New York 004 202 011—10 15 0 Atlanta 000 000 002— 2 5 0

deGrom, Gsellman (9) and Nido; Teheran, Toussaint (5), Dayton (7), Tomlin (8) and B.McCann. W_deGrom 4-6. L_Teheran 5-5. HRs_New York, McNeil (4), Conforto (14), Alonso (24). Atlanta, Donaldson (13), Freeman (20).

Miami 000 010 230—6 8 1 St. Louis 000 000 000—0 2 1

Yamamoto, Guerrero (8), Romo (8) and Alfaro; Flaherty, Webb (8), Brebbia (8), G.Cabrera (9) and Molina, Wieters. W_Yamamoto 2-0. L_Flaherty 4-4. HRs_Miami, Castro (5), Anderson (8).

Colorado 200 004 200—8 12 1 Arizona 000 010 000—1 7 2

Senzatela, Diaz (7), Estevez (9) and Wolters; M.Kelly, McFarland (7), Andriese (9) and C.Kelly. W_Senzatela 6-5. L_M.Kelly 7-7. HRs_Colorado, Arenado (18).

Milwaukee 000 000 010—1 4 3 San Diego 000 022 00x—4 8 0

Woodruff, Burnes (7), Claudio (8) and Grandal; Allen, Wingenter (8), Yates (9) and Mejia. W_Allen 1-0. L_Woodruff 8-2. Sv_Yates (26). HRs_San Diego, Mejia (1).

San Francisco 000 000 000—0 4 0 Los Angeles 200 001 60x—9 14 0

S.Anderson, Holland (6), Gott (7), Melancon (8) and Posey; Kershaw, Floro (8), J.Kelly (9) and A.Barnes. W_Kershaw 7-1. L_S.Anderson 2-2. HRs_Los Angeles, Pederson (19), Hernandez (11).