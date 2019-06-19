Women's World Cup Scoring Leaders

|Five
Alex Morgan, United States
Sam Kerr, Australia
|Four
Cristiane, Brazil
Carli Lloyd, United States
Cristiana Girelli, Italy
Wendy Renard, France
|Two
Aurora Galli, Italy
Barbara Bonansea, Italy
Eugenie Le Sommer, France
Jennifer Hermoso, Spain
Kosovare Asllani, Sweden
Marta, Brazil
Rose Lavelle, United States
Samantha Mewis, United States
Sara Daebritz, Germany
Vivianne Miedema, Netherlands
Wendie Renard, France
|One
Alexandra Popp, Germany
Amandine Henry, France
Asisat Oshoala, Nigeria
Caitlin Foord, Australia
Caroline Graham Hansen, Norway
Chloe Logarzo, Australia
Claire Emslie, Scotland
Dominique Bloodworth, Netherlands
Ellen White, England
Elin Rubensson, Sweden
Fridolina Rolfo, Sweden
Gabrielle Aboudi Onguene, Cameroon
Giulia Gwinn, Germany
Guro Reiten, Norway
Havana Solaun, Jamaica
Isabell Herloveen, Norway
Jessie Fleming, Canada
Jill Roord, Netherlands
Jodie Taylor, England
Julie Ertz, United States
Kadeisha Buchanan, Canada
Kanjana Sung-Ngoen, Thailand
Lina Hurtig, Sweden
Lina Magull, Germany
Linda Sembrant, Sweden
Lindsey Horan, United States
Lisa-Marie Utland, Norway
Lucia Garcia, Spain
Madelen Janogy, Sweden
Mallory Pugh, United States
Mana Iwabuchi, Japan
Melanie Leupolz, Germany
Megan Rapinoe, United States
Nichelle Prince, Canada
Nikita Parris, England
Thembi Kgatlana, South Africa
Valerie Gauvin, France
Yeo Minji, South Korea
Ying Li, China
Yuika Sugasawa, Japan
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