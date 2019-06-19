  1. Home
  2. World

Women's World Cup Scoring Leaders

By The Associated Press, Associated Press
2019/06/19 04:54
Five

Alex Morgan, United States

Sam Kerr, Australia

Four

Cristiane, Brazil

Three

Carli Lloyd, United States

Cristiana Girelli, Italy

Wendy Renard, France

Two

Aurora Galli, Italy

Barbara Bonansea, Italy

Eugenie Le Sommer, France

Jennifer Hermoso, Spain

Kosovare Asllani, Sweden

Marta, Brazil

Rose Lavelle, United States

Samantha Mewis, United States

Sara Daebritz, Germany

Vivianne Miedema, Netherlands

Wendie Renard, France

One

Alexandra Popp, Germany

Amandine Henry, France

Asisat Oshoala, Nigeria

Caitlin Foord, Australia

Caroline Graham Hansen, Norway

Chloe Logarzo, Australia

Claire Emslie, Scotland

Dominique Bloodworth, Netherlands

Ellen White, England

Elin Rubensson, Sweden

Fridolina Rolfo, Sweden

Gabrielle Aboudi Onguene, Cameroon

Giulia Gwinn, Germany

Guro Reiten, Norway

Havana Solaun, Jamaica

Isabell Herloveen, Norway

Jessie Fleming, Canada

Jill Roord, Netherlands

Jodie Taylor, England

Julie Ertz, United States

Kadeisha Buchanan, Canada

Kanjana Sung-Ngoen, Thailand

Lina Hurtig, Sweden

Lina Magull, Germany

Linda Sembrant, Sweden

Lindsey Horan, United States

Lisa-Marie Utland, Norway

Lucia Garcia, Spain

Madelen Janogy, Sweden

Mallory Pugh, United States

Mana Iwabuchi, Japan

Melanie Leupolz, Germany

Megan Rapinoe, United States

Nichelle Prince, Canada

Nikita Parris, England

Thembi Kgatlana, South Africa

Valerie Gauvin, France

Yeo Minji, South Korea

Ying Li, China

Yuika Sugasawa, Japan

___