MANCHESTER, England (AP) — Scoreboard Tuesday after the Cricket World Cup group game between England and Afghanistan at Old Trafford:

ENGLAND

James Vince c Rahman b Dawlat Zadran 26

Jonny Bairstow c & b Naib 90

Joe Root c Shah b Naib 88

Eoin Morgan c Shah b Naib 148

Jos Buttler c Nabi b Dawlat Zadran 2

Ben Stokes b Dawlat Zadran 2

Moeen Ali not out 1

Extras: (1lb,7w,1nb) 9

TOTAL: (For 6 wickets) 397.

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-44, 2-164, 3-353, 4-359, 5-362, 6-378.

Bowling: Mujeeb Ur Rahman 10-0-44-0 (3w), Dawlat Zadran 10-0-85-3 (4w), Mohammad Nabi 9-0-70-0, Gulbadin Naib 10-0-68-3 (1nb), Rahmat Shah 2-0-19-0, Rashid Khan 9-0-110-0.

AFGHANISTAN

Noor Ali Zadran b Archer 0

Gulbadin Naib c Buttler b Wood 37

Rahmat Shah c Bairstow b Rashid 46

Hashmatullah Shahidi b Archer 76

Asghar Afghan c Root b Rashid 44

Mohammad Nabi c Stokes b Rashid 9

Najibullah Zadran b Wood 15

Rashid Khan c Bairstow b Archer 8

Ikram Ali Khil not out 3

Dawlat Zadran not out 0

Extras: (1lb, 8w) 9

TOTAL (for 8 wickets) 247

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-4, 2-52, 3-104, 4-198, 5-210, 6-234, 7-234, 8-247.

Did not bat: Mujeeb Rahman.

Bowling: Chris Woakes 9-0-41-0 (2w), Jofra Archer 10-1-52-3 (2w), Moeen Ali 7-0-35-0, Mark Wood 10-1-40-2 (1w), Ben Stokes 4-0-12-0, Adil Rashid 10-0-66-3 (3w).

Toss: England.

Result: England by 150 runs.

Umpires: Paul Reiffel, Australia, and Joel Wilson, West Indies.

TV Umpire: Marais Erasmus, South Africa. Match Referee: Ranjan Madugalle, Sri Lanka.