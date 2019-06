CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 539 1-2 Sep 542 3-4 Dec 554 Mar 564 1-4 May 567 1-2 Jul 564 1-4 Sep 569 1-2 Dec 580 1-4 Mar 586 3-4 May 586 3-4 Jul 574 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 454 3-4 Sep 461 1-2 Dec 468 1-2 Mar 473 May 474 Jul 474 1-4 Sep 434 3-4 Dec 420 3-4 Mar 428 1-4 May 433 3-4 Jul 438 1-2 Sep 413 3-4 Dec 413 3-4 Jul 430 1-4 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 297 1-2 Sep 292 1-2 Dec 291 1-4 Mar 294 3-4 May 293 3-4 Jul 292 1-2 Sep 294 1-2 Dec 294 1-2 Mar 294 1-2 May 294 1-2 Jul 294 1-2 Sep 294 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 912 3-4 Aug 919 1-4 Sep 926 1-4 Nov 939 1-2 Jan 950 3-4 Mar 954 1-2 May 957 Jul 962 1-4 Aug 962 1-4 Sep 956 Nov 953 3-4 Jan 960 1-2 Mar 964 1-4 May 971 1-4 Jul 978 1-2 Aug 978 1-2 Sep 968 1-2 Nov 952 1-4 Jul 956 Nov 948 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.14 Aug 28.28 Sep 28.40 Oct 28.52 Dec 28.79 Jan 29.02 Mar 29.28 May 29.56 Jul 29.83 Aug 29.88 Sep 29.93 Oct 30.00 Dec 30.21 Jan 30.45 Mar 30.76 May 31.05 Jul 31.28 Aug 31.40 Sep 31.45 Oct 31.45 Dec 31.50 Jul 31.50 Oct 31.50 Dec 31.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 324.30 Aug 325.70 Sep 327.60 Oct 329.30 Dec 333.00 Jan 334.50 Mar 333.90 May 333.10 Jul 333.70 Aug 333.30 Sep 333.00 Oct 331.70 Dec 332.80 Jan 332.80 Mar 333.80 May 333.80 Jul 336.70 Aug 336.70 Sep 336.70 Oct 336.70 Dec 335.10 Jul 335.10 Oct 335.10 Dec 335.10