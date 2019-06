West Indies vs Bangladesh Scoreboard

TAUNTON, England (AP) — Scoreboard on Monday of the Cricket World Cup group match between the West Indies and Bangladesh at Taunton County Ground:

WEST INDIES

Chris Gayle c Mushfiqur b Saifuddin 0

Evin Lewis sub (Sabbir) b Shakib 70

Shai Hope c Liton b Mustafizur 96

Nicholas Pooran c Soumya b Shakib 25

Shimron Hetmyer c Tamim b Mustafizur 50

Andre Russell c Mushfiqur b Mustafizur 0

Jason Holder c Mahmudullah b Saifuddin 33

Darren Bravo b Saifuddin 19

Oshane Thomas not out 6

Extras: (16w, 6lb) 22

TOTAL: (for 8 wickets) 321

Overs: 50

Did not bat: Sheldon Cottrell, Shannon Gabriel

Fall of wickets: 1-6, 2-122, 3-159, 4-242, 5-243, 6-282, 7-297, 8-321

Bowling: Mashrafe Mortaza 8-1-37-0, Mohammad Saifuddin 10-1-72-3, Mustafizur Rahman 9-0-59-3, Mehidy Hasan 9-0-57-0, Mosaddek Hossain 6-0-36-0, Shakib Al Hasan 8-0-54-2.

BANGLADESH

Tamim Iqbal run out 48

Soumya Sarkar c Gayle b Russell 29

Shakib Al Hasan not out 124

Mushfiqur Rahim c Hope b Thomas 1

Liton Das not out 94

Extras: (25w, 1b) 26

TOTAL: (for 3 wickets) 322

Overs: 41.3

Did not bat: Mahmudullah, Mosaddek Hossain, Mohammad Saifuddin, Mehedi Hasan, Mashrafe Mortaza, Mustafizur Rahman

Fall of wickets: 1-52, 2-121, 3-133

Bowling: Sheldon Cottrell 10-0-65-0, Jason Holder 9-0-62-0, Andre Russell 6-0-42-1, Shannon Gabriel 8.3-0-78-0, Oshane Thomas 6-0-52-1, Chris Gayle 2-0-22-0.

Toss: Bangladesh

Result: Bangladesh wins by 7 wickets

Umpires: Rod Tucker, Australia, and Sundaram Ravi, India.

TV umpire: Paul Wilson, Australia. Match referee: David Boon, Australia.