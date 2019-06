World Cup: India vs Pakistan Scoreboard

MANCHESTER, England (AP) — Scoreboard Sunday after the Cricket World Cup group game between India and Pakistan at Old Trafford:

INDIA

KL Rahul c Babar b Wahab 57

Rohit Sharma c Wahab b Ali 140

Virat Kohli c Sarfaraz b Amir 77

Hardik Pandya c Babar b Amir 26

MS Dhoni c Sarfaraz b Amir 1

Vijay Shankar not out 15

Kedar Jadhav not out 9

Extras: (1b, 1lb, 9w) 11

TOTAL: (for 5 wickets) 336

Overs: 50.

Fall of wickets: 1-136, 2-234, 3-285, 4-298, 5-314

Did not bat: Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah

Bowling: Mohammad Amir 10-1-47-3 (1w), Hasan Ali 9-0-84-1 (1w), Wahab Riaz 10-0-71-1 (5w), Imad Wasim 10-0-49-0 (2w), Shadab Khan 9-0-61-0, Shoaib Malik 1-0-11-0, Mohammad Hafeez 1-0-11-0.

PAKISTAN

Imam-ul-Haq lbw b Shankar 7

Fakhar Zaman c Chahal b Kuldeep 62

Babar Azam b Kuldeep 48

Mohammad Hafeez c Shankar b Pandya 9

Sarfaraz Ahmed b Shankar 12

Shoaib Malik b Pandya 0

Imad Wasim not out 46

Shadab Khan not out 20

Extras: (1lb, 6w, 1nb) 8

TOTAL: (for 6 wickets) 212

Overs: 40.

Fall of wickets: 1-13, 2-117, 3-126, 4-129, 5-129, 6-165

Did not bat: Hasan Ali, Wahab Riaz, Mohammad Amir

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 2.4-0-8-0 (1w), Jasprit Bumrah 8-0-52-0 (1nb), Vijay Shankar 5.2-0-22-2 (2w), Hardik Pandya 8-0-44-2 (1w), Kuldeep Yadav 9-1-32-2, Yuzvendra Chahal 7-0-53-0 (2w).

Toss: Pakistan.

Result: India won by 89 runs under the D/L method.

Umpires: Bruce Oxenford, Australia, and Marais Erasmus, South Africa.

TV umpire: Joel Wilson, West Indies. Match referee: Ranjan Madugalle, Sri Lanka.