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Women's World Cup Scoring Leaders

By The Associated Press, Associated Press
2019/06/16 05:08
Five

Alex Morgan, United States

Four

Cristiane, Brazil

Three

Cristiana Girelli, Italy

Two

Aurora Galli, Italy

Barbara Bonansea, Italy

Eugenie Le Sommer, France

Jennifer Hermoso, Spain

Rose Lavelle, United States

Samantha Mewis, United States

Vivianne Miedema, Netherlands

Wendie Renard, France

One

Amandine Henry, France

Asisat Oshoala, Nigeria

Caitlin Foord, Australia

Carli Lloyd, United States

Chloe Logarzo, Australia

Claire Emslie, Scotland

Dominique Bloodworth, Netherlands

Ellen White, England

Gabrielle Aboudi Onguene, Cameroon

Giulia Gwinn, Germany

Guro Reiten, Norway

Jessie Fleming, Canada

Jill Roord, Netherlands

Jodie Taylor, England

Kadeisha Buchanan, Canada

Kosovare Asllani, Sweden

Lindsey Horan, United States

Lisa-Marie Utland, Norway

Lucia Garcia, Spain

Madelen Janogy, Sweden

Mallory Pugh, United States

Mana Iwabuchi, Japan

Marta, Brazil

Megan Rapinoe, United States

Nichelle Prince, Canada

Nikita Parris, England

Sam Kerr, Australia

Sara Daebritz, Germany

Thembi Kgatlana, South Africa

Valerie Gauvin, France

Ying Li, China

Yuika Sugasawa, Japan

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