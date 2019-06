CARDIFF, Wales (AP) — Scoreboard Saturday after the Cricket World Cup group game between South Africa and Afghanistan at Cardiff's Sophia Gardens:

AFGHANISTAN

Hazratullah Zazai c van der Dussen b Rabada 22

Noor Ali Zadran b Tahir 32

Rahmat Shah lbw b Morris 6

Hashmatullah Shahidi c du Plessis b Phehlukwayo 8

Asghar Afghan c & b Tahir 0

Mohammad Nabi b Phehlukwayo 1

Ikram Ali Khil c Amla b Morris 9

Gulbadin Naib c Markram b Tahir 5

Rashid Khan c van der Dussen b Tahir 35

Hamid Hassan c du Plessis b Morris 0

Aftab Alam not out 0

Extras: (4lb, 3w) 7

TOTAL: (all out) 125

Overs: 34.1.

Fall of wickets: 1-39, 2-56, 3-69, 4-69, 5-70, 6-70, 7-77, 8-111, 9-125, 10-125.

Bowling: Kagiso Rabada 8-1-36-1 (2w), Beuran Hendricks 5-1-25-0 (1w), Andile Phehlukwayo 8-1-18-2, Chris Morris 6.1-2-13-3, Imran Tahir 7-0-29-4.

SOUTH AFRICA

Hashim Amla not out 41

Quinton de Kock c Nabi b Naib 68

Andile Phehlukwayo not out 17

Extras: (1lb, 4w) 5

TOTAL: (for 1 wicket) 131

Overs: 28.4

Fall of wickets: 1-104.

Did not bat: Aiden Markram, Faf du Plessis, Rassie van der Dussen, David Miller, Chris Morris, Kagiso Rabada, Beuran Hendricks, Imran Tahir

Bowling: Aftab Alam 5-1-16-0 (2w), Hamid Hassan 4-1-11-0, Rashid Khan 7-0-45-0 (1w), Gulbadin Naib 6-0-29-1, Mohammad Nabi 6.4-0-29-0 (1w).

Toss: South Africa.

Result: South Africa won by nine wickets under the DLS method.

Umpires: Chris Gaffaney, New Zealand and Ruchira Palliyaguruge, Sri Lanka.

TV umpire: Ian Gould, England. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.