NATIONAL LEAGUE St. Louis 001 001 002 1—5 10 0 New York 002 002 000 0—4 6 0

(10 innings)

Flaherty, Gallegos (6), Miller (8), C.Martinez (9), Hicks (10) and Molina; deGrom, Lugo (8), Diaz (9) and Ramos. W_C.Martinez 1-0. L_Diaz 1-4. Sv_Hicks (14). HRs_St. Louis, DeJong (11). New York, Conforto (13).