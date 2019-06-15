Women's World Cup Scoring Leaders

|Five
Alex Morgan, United States
|Four
Cristiane, Brazil
Cristiana Girelli, Italy
|Two
Aurora Galli, Italy
Barbara Bonansea, Italy
Eugenie Le Sommer, France
Jennifer Hermoso, Spain
Rose Lavelle, United States
Samantha Mewis, United States
Wendie Renard, France
|One
Amandine Henry, France
Asisat Oshoala, Nigeria
Caitlin Foord, Australia
Carli Lloyd, United States
Chloe Logarzo, Australia
Claire Emslie, Scotland
Ellen White, England
Giulia Gwinn, Germany
Guro Reiten, Norway
Jill Roord, Netherlands
Jodie Taylor
Kadeisha Buchanan, Canada
Kosovare Asllani, Sweden
Lindsey Horan, United States
Lisa-Marie Utland, Norway
Lucia Garcia, Spain
Madelen Janogy, Sweden
Mallory Pugh, United States
Mana Iwabuchi, Japan
Marta, Brazil
Megan Rapinoe, United States
Nikita Parris, England
Sam Kerr, Australia
Sara Daebritz, Germany
Thembi Kgatlana, South Africa
Valerie Gauvin, France
Ying Li, China
Yuika Sugasawa, Japan
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