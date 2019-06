CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 538 1-2 Sep 542 Dec 553 1-4 Mar 563 May 565 Jul 560 3-4 Sep 565 1-2 Dec 576 1-4 Mar 583 1-2 May 584 1-4 Jul 572 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 453 Sep 458 1-4 Dec 463 1-2 Mar 467 1-2 May 468 1-2 Jul 468 Sep 430 3-4 Dec 419 Mar 426 3-4 May 432 Jul 436 3-4 Sep 414 1-4 Dec 414 3-4 Jul 429 3-4 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 302 3-4 Sep 296 1-2 Dec 292 Mar 295 May 293 1-4 Jul 291 1-2 Sep 291 1-2 Dec 291 1-2 Mar 291 1-2 May 291 1-2 Jul 291 1-2 Sep 291 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 896 3-4 Aug 903 Sep 910 Nov 923 1-2 Jan 935 Mar 941 May 946 Jul 952 Aug 952 3-4 Sep 948 Nov 947 Jan 954 1-4 Mar 958 1-4 May 965 1-4 Jul 972 Aug 972 Sep 962 Nov 945 1-4 Jul 949 Nov 941 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.61 Aug 27.77 Sep 27.91 Oct 28.04 Dec 28.33 Jan 28.58 Mar 28.87 May 29.19 Jul 29.48 Aug 29.59 Sep 29.68 Oct 29.75 Dec 29.93 Jan 30.17 Mar 30.51 May 30.82 Jul 31.02 Aug 31.15 Sep 31.25 Oct 31.25 Dec 31.30 Jul 31.30 Oct 31.30 Dec 31.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 323.50 Aug 324.70 Sep 326.40 Oct 328.10 Dec 331.90 Jan 333.40 Mar 333.10 May 332.90 Jul 333.70 Aug 333.50 Sep 333.20 Oct 331.70 Dec 332.80 Jan 332.80 Mar 333.80 May 333.80 Jul 336.70 Aug 336.70 Sep 336.70 Oct 336.70 Dec 335.10 Jul 335.10 Oct 335.10 Dec 335.10