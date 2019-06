CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 535 1-2 Sep 539 Dec 549 3-4 Mar 559 3-4 May 563 1-4 Jul 562 3-4 Sep 568 1-2 Dec 579 1-4 Mar 586 3-4 May 587 1-4 Jul 575 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 442 Sep 447 3-4 Dec 455 3-4 Mar 461 May 462 3-4 Jul 463 1-2 Sep 430 1-2 Dec 420 3-4 Mar 428 1-4 May 433 1-2 Jul 437 1-2 Sep 417 1-2 Dec 418 1-4 Jul 433 1-4 Dec 419 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 304 1-2 Sep 295 1-4 Dec 291 3-4 Mar 293 1-2 May 291 Jul 288 1-2 Sep 288 1-2 Dec 288 1-2 Mar 288 1-2 May 288 1-2 Jul 288 1-2 Sep 288 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 888 Aug 894 1-2 Sep 901 3-4 Nov 915 1-4 Jan 926 3-4 Mar 934 May 941 Jul 948 1-2 Aug 950 1-2 Sep 946 3-4 Nov 946 1-4 Jan 953 Mar 957 May 964 Jul 971 1-4 Aug 971 1-4 Sep 961 1-4 Nov 951 1-4 Jul 955 Nov 947 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 28.02 Aug 28.16 Sep 28.27 Oct 28.39 Dec 28.68 Jan 28.93 Mar 29.21 May 29.53 Jul 29.82 Aug 29.92 Sep 30.02 Oct 30.08 Dec 30.27 Jan 30.51 Mar 30.85 May 31.14 Jul 31.39 Aug 31.53 Sep 31.62 Oct 31.62 Dec 31.67 Jul 31.67 Oct 31.67 Dec 31.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 321.70 Aug 322.90 Sep 324.60 Oct 326.20 Dec 329.90 Jan 331.30 Mar 331.30 May 331.40 Jul 332.50 Aug 332.20 Sep 331.80 Oct 330.30 Dec 331.40 Jan 331.40 Mar 332.40 May 332.40 Jul 335.30 Aug 335.30 Sep 335.30 Oct 335.30 Dec 333.70 Jul 333.70 Oct 333.70 Dec 333.70