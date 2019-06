CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 518 Sep 521 1-4 Dec 532 Mar 542 May 546 3-4 Jul 549 1-4 Sep 555 3-4 Dec 567 1-2 Mar 575 3-4 May 576 1-4 Jul 564 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 427 3-4 Sep 436 1-4 Dec 447 Mar 455 1-2 May 458 1-2 Jul 460 3-4 Sep 428 3-4 Dec 421 Mar 428 3-4 May 433 3-4 Jul 438 Sep 416 1-4 Dec 417 1-2 Jul 433 Dec 419 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 303 3-4 Sep 295 1-2 Dec 291 3-4 Mar 294 3-4 May 292 1-4 Jul 289 3-4 Sep 289 3-4 Dec 289 3-4 Mar 289 3-4 May 289 3-4 Jul 289 3-4 Sep 289 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 859 1-4 Aug 866 1-4 Sep 873 1-4 Nov 887 Jan 900 1-4 Mar 910 1-2 May 920 Jul 930 1-4 Aug 933 1-2 Sep 930 1-4 Nov 930 3-4 Jan 938 1-2 Mar 943 1-2 May 950 3-4 Jul 958 3-4 Aug 958 3-4 Sep 948 3-4 Nov 948 Jul 951 3-4 Nov 943 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.22 Aug 27.35 Sep 27.47 Oct 27.59 Dec 27.86 Jan 28.11 Mar 28.40 May 28.74 Jul 29.07 Aug 29.21 Sep 29.33 Oct 29.41 Dec 29.62 Jan 29.86 Mar 30.20 May 30.50 Jul 30.76 Aug 30.90 Sep 31.00 Oct 31.00 Dec 31.05 Jul 31.05 Oct 31.05 Dec 31.05 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 314.40 Aug 315.60 Sep 317.30 Oct 319.10 Dec 322.70 Jan 324.30 Mar 325.00 May 325.70 Jul 327.50 Aug 327.60 Sep 327.40 Oct 326.30 Dec 327.30 Jan 327.10 Mar 328.10 May 328.10 Jul 331.00 Aug 331.00 Sep 331.00 Oct 331.00 Dec 329.40 Jul 329.40 Oct 329.40 Dec 329.40