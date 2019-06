DXC Technology 600 Results

Saturday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas Lap length: 1.500 miles (Start position in parentheses)

1. (7) Josef Newgarden, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

2. (11) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 248 laps, Running

3. (9) Graham Rahal, Dallara-Honda, 248 laps, Running

4. (18) Santino Ferrucci, Dallara-, 248 laps, Running

5. (4) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 248 laps, Running

6. (5) Simon Pagenaud, Dallara-Chevrolet, 248 laps, Running

7. (14) Marcus Ericsson, Dallara-, 248 laps, Running

8. (3) Sebastien Bourdais, Dallara-Honda, 248 laps, Running

9. (15) Will Power, Dallara-Chevrolet, 247 laps, Running

10. (21) Marco Andretti, Dallara-Honda, 247 laps, Running

11. (19) Conor Daly, Dallara-Chevrolet, 247 laps, Running

12. (16) Felix Rosenqvist, Dallara-, 246 laps, Running

13. (13) Ed Carpenter, Dallara-Chevrolet, 246 laps, Running

14. (6) Spencer Pigot, Dallara-Chevrolet, 246 laps, Running

15. (1) Takuma Sato, Dallara-Honda, 245 laps, Running

16. (22) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 245 laps, Running

17. (2) Scott Dixon, Dallara-Honda, 228 laps, Contact

18. (10) Colton Herta, Dallara-, 228 laps, Contact

19. (8) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 218 laps, Contact

20. (12) Zach Veach, Dallara-Honda, 172 laps, Handling

21. (17) Charlie Kimball, Dallara-Chevrolet, 86 laps, Mechanical

22. (20) Matheus Leist, Dallara-Chevrolet, 73 laps, Handling

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 186.084 mph.

Time of Race: 01:55:08.8666.

Margin of Victory: 0.8164 of a second.

Cautions: 3 for 22 laps.

Lead Changes: 13 among 8 drivers.

Lap Leaders: Sato 1-60, Rahal 61-63, Hunter-Reay 64-113, Dixon 114-123, Hunter-Reay 124-163, Dixon 164-174, Rossi 175-176, Dixon 177-185, Rossi 186, Dixon 187-189, Newgarden 190-197, Ericsson 198-199, Bourdais 200-202, Newgarden 203-248.

Points: Newgarden 51, Rossi 41, Rahal 36, Hunter-Reay 33, Ferrucci 32, Pagenaud 28, Ericsson 27, Bourdais 25, Power 22, Andretti 20, Daly 19, Rosenqvist 18, Sato 17, Pigot 16, Dixon 14, Herta 12, Hinchcliffe 11, Veach 10, Kimball 9, Leist 8.