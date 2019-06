TAUNTON, England (AP) — Scoreboard Saturday in the Cricket World Cup group match between Afghanistan and New Zealand at the County Ground:

AFGHANISTAN

Hazrat Zazai c Munro b Neesham 34

Noor Ali Zadran c Latham b Ferguson 31

Rahmat Shah c Guptill b Neesham 0

Hashmatullah Shahidi c Henry b Ferguson 59

Gulbadin Naib c Latham b Neesham 4

Mohammad Nabi c Latham b Neesham 9

Najibullah Zadran c Latham b Neesham 4

Ikram Ali Khil c Guptill b de Grandhomme 2

Rashid Khan b Ferguson 0

Aftab Alam c Latham b Ferguson 14

Hamid Hassan not out 7

Extras: (6lb, 2w) 8

TOTAL: (all out) 172

Overs: 41.1

Fall of wickets: 1-66, 2-66, 3-66, 4-70, 5-105, 6-109, 7-130, 8-131, 9-147, 10-172

Bowling: Matt Henry 8-0-50-0, Trent Boult 10-0-34-0, Lockie Ferguson 9.1.-3-37-4, Jimmy Neesham 10-1-31-5 (2w), Colin de Grandhomme 4-1-14-1

NEW ZEALAND

Martin Guptill c Najibullah Zadran b Alam 0

Colin Munro c Hassan b Alam 22

Kane Williamson not out 79

Ross Taylor b Alam 48

Tom Latham not out 13

Extras: (4lb, 6w, 1nb) 11

TOTAL: (for 3 wickets) 173

Overs: 32.1

Fall of wickets: 1-0, 2-41, 3-130

Did not bat: Jimmy Neesham, Colin de Grandhomme, Mitchell Santner, Matt Henry, Lockie Ferguson,Trent Boult.

Bowling: Aftab Alam 8.1-0-45-3 (1w), Hamid Hassan 7-0-30-0 (3w), Gulbadin Naib 9-1-55-0 (1w, 1nb), Mohammad Nabi 3-0-18-0 (1w), Rahmat Shah 5-0-21-0

Toss: New Zealand.

Result: New Zealand won by seven wickets.

Umpires: Michael Gough, England, and Aleem Dar, Pakistan.

TV umpire: Richard Kettleborough, England. Match referee: Ranjan Madugalle, Sri Lanka.