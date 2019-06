CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 504 1-2 Sep 509 1-2 Dec 522 1-4 Mar 534 May 540 3-4 Jul 545 1-4 Sep 552 1-2 Dec 564 1-2 Mar 572 1-2 May 573 1-4 Jul 561 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 415 3-4 Sep 424 1-4 Dec 433 3-4 Mar 442 1-2 May 445 3-4 Jul 448 1-4 Sep 418 1-4 Dec 412 1-4 Mar 420 May 425 1-4 Jul 429 1-4 Sep 409 1-4 Dec 410 3-4 Jul 426 1-2 Dec 414 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 296 Sep 285 1-2 Dec 280 1-2 Mar 282 1-2 May 281 1-2 Jul 279 Sep 279 Dec 279 Mar 279 May 279 Jul 279 Sep 279 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 856 1-4 Aug 863 Sep 870 Nov 883 Jan 896 1-2 Mar 905 1-2 May 914 1-2 Jul 924 3-4 Aug 927 3-4 Sep 924 Nov 923 3-4 Jan 932 Mar 937 May 944 Jul 951 3-4 Aug 951 3-4 Sep 941 3-4 Nov 937 Jul 940 3-4 Nov 932 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.38 Aug 27.52 Sep 27.63 Oct 27.75 Dec 28.03 Jan 28.26 Mar 28.55 May 28.88 Jul 29.21 Aug 29.34 Sep 29.46 Oct 29.54 Dec 29.75 Jan 29.99 Mar 30.33 May 30.63 Jul 30.90 Aug 31.04 Sep 31.14 Oct 31.14 Dec 31.19 Jul 31.19 Oct 31.19 Dec 31.19 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 312.30 Aug 313.60 Sep 315.30 Oct 317.00 Dec 320.70 Jan 322.30 Mar 322.70 May 323.30 Jul 325.20 Aug 325.40 Sep 325.20 Oct 324.00 Dec 325.20 Jan 325.00 Mar 326.10 May 326.10 Jul 329.00 Aug 329.00 Sep 329.00 Oct 329.00 Dec 327.40 Jul 327.40 Oct 327.40 Dec 327.40