French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Roger Federer (3), Switzerland, vs. Rafael Nadal (2), Spain

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Dominic Thiem (4), Austria

Court Suzanne Lenglen

Ashleigh Barty (8), Australia, vs. Amanda Anisimova, United States

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, vs. Kristina Mladenovic, France and Timea Babos (2), Hungary

Court 1

Kirsten Flipkens, Belgium and Johanna Larsson (15), Sweden, vs. Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan, China