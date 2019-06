BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Simona Halep (3), Romania, vs. Amanda Anisimova, United States

Novak Djokovic (1), Serbia, vs. Alexander Zverev (5), Germany

Court Suzanne Lenglen

Madison Keys (14), United States, vs. Ashleigh Barty (8), Australia

Dominic Thiem (4), Austria, vs. Karen Khachanov (10), Russia

Court 1

Aisam Qureshi, Pakistan and Nadiia Kichenok, Ukraine, vs. Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (2), Croatia