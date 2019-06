CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 507 1-4 Sep 514 3-4 Dec 528 1-2 Mar 541 1-2 May 548 1-4 Jul 552 Sep 559 1-4 Dec 570 3-4 Mar 578 May 580 Jul 572 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 425 1-4 Sep 434 3-4 Dec 444 Mar 452 3-4 May 455 1-2 Jul 457 Sep 426 1-4 Dec 420 Mar 427 1-4 May 432 1-4 Jul 436 1-2 Sep 412 1-2 Dec 414 1-2 Jul 430 1-4 Dec 417 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 304 Sep 291 1-2 Dec 280 1-4 Mar 280 May 277 1-2 Jul 275 Sep 275 Dec 275 Mar 275 May 275 Jul 275 Sep 275 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 881 3-4 Aug 888 3-4 Sep 896 Nov 909 1-4 Jan 921 3-4 Mar 927 3-4 May 934 1-2 Jul 944 1-4 Aug 946 1-2 Sep 942 3-4 Nov 943 1-2 Jan 951 1-4 Mar 956 1-2 May 963 1-4 Jul 972 1-4 Aug 972 1-4 Sep 962 1-4 Nov 951 Jul 954 3-4 Nov 942 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.49 Aug 27.63 Sep 27.75 Oct 27.87 Dec 28.15 Jan 28.37 Mar 28.68 May 29.04 Jul 29.38 Aug 29.52 Sep 29.64 Oct 29.72 Dec 29.94 Jan 30.16 Mar 30.48 May 30.77 Jul 31.03 Aug 31.15 Sep 31.25 Oct 31.25 Dec 31.30 Jul 31.30 Oct 31.30 Dec 31.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 321.00 Aug 322.70 Sep 324.50 Oct 326.40 Dec 330.00 Jan 331.50 Mar 331.60 May 331.90 Jul 333.60 Aug 333.60 Sep 333.30 Oct 331.90 Dec 332.90 Jan 332.20 Mar 333.50 May 333.50 Jul 336.40 Aug 336.40 Sep 336.40 Oct 336.40 Dec 334.80 Jul 334.80 Oct 334.80 Dec 334.80