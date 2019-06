Afghanistan vs Sri Lanka Scoreboard

CARDIFF, Wales (AP) — Scoreboard Tuesday in the Cricket World Cup group match between Afghanistan and Sri Lanka at Sophia Gardens:

SRI LANKA

Dimuth Karunaratne c N Zadran b Nabi 30

Kusal Perera c Shahzad c Rashid 78

Lahiru Thirimanne b Nabi 25

Kusal Mendis c Shah b Nabi 2

Angelo Mathews c Shah b Nabi 0

Dhananjaya de Silva c Shahzad b Hassan 0

Thisara Perera run out 2

Isuru Udana b S Zadran 10

Suranga Lakmal

Lasith Malinga b D Zadran 4

Nuwan Pradeep

Extras: (10lb, 3nb, 22w) 35

TOTAL: (all out) 201

Overs: 36.5

Fall of wickets: 1-92, 2-144, 3-146, 4-146, 5-149, 6-159, 7-178, 8-180, 9-199

Bowling: Dawlat Zadran 6-0-34-2 (3w), Hamid Hassan 7-0-53-1 (2w), Mujeeb Ur Rahman 3-0-19-0 (1w), Mohammad Nabi 9-0-30-4 (1w), Gulbadin Naib 4-0-38-0 (2w, 3nb), Rashid Khan 7.5-1-17-2 (1w).

AFGHANISTAN

Mohammad Shahzad c Karunaratne b Malinga 7

Hazrat Zazai c T Perera b Pradeep 30

Rahmat Shah c Mathews b Udana 2

Hashmatullah Shahidi c K Perera b Pradeep 4

Mohammad Nabi b T Perera 11

Gulbadin Naib lbw b Pradeep 23

Najibullah Zadran run out 43

Rashid Khan b Pradeep 2

Dawlat Zadran b Malinga 6

Mujeeb ur Rahman not out 1

Hamid Hassan b Malinga 6

Extras: (1b, 1nb, 15w) 17

TOTAL: (all out) 152

Overs: 32.4

Fall of wickets: 1-34, 2-42, 3-44, 4-57, 5-57, 6-121, 7-123, 8-136, 9-145.

Bowling: Lasith Malinga 6.4-0-39-3 (3w), Suranga Lakmal 6-0-27-0 (2w), Isuru Udana 6-0-28-1 (1nb), Nuwan Pradeep 9-1-31-4 (4w), Thisara Perera 4-0-19-1 (2w), Dhananjaya de Silva 1-0-7-0.

Toss: Afghanistan

Result: Sri Lanka wins by 34 runs

Umpires: Paul Wilson, Australia, and Nigel Llong, England

TV umpire: Rod Tucker, Australia. Match referee: Andy Pycroft, Zimbabwe.