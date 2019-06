BC-TEN--French Open Show Court Schedules

French Open Show Court Schedules

By The Associated Press

At Stade Roland Garros

Paris

Court Philippe Chatrier

Sloane Stephens (7), United States, vs. Johanna Konta (26), Britain

Kei Nishikori (7), Japan, vs. Rafael Nadal (2), Spain

Court Suzanne Lenglen

Stan Wawrinka (24), Switzerland, vs. Roger Federer (3), Switzerland

Marketa Vondrousova, Czech Republic, vs. Petra Martic (31), Croatia

Court 1

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, vs. Saisai Zheng, China and Ying-Ying Duan, China

Janko Tipsarevic, Serbia and Dusan Lajovic, Serbia, vs. Kevin Krawietz, Germany and Andreas Mies, Germany

Shuai Zhang, China and John Peers (5), Australia, vs. Gabriela Dabrowski, Canada and Mate Pavic (2), Croatia

Amandine Hesse, France and Benjamin Bonzi, France, vs. Ivan Dodig, Croatia and Latisha Chan, Taiwan