BC-TEN--French Open Results

French Open Results

PARIS (AP) — Results Monday from the French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men's Singles

Fourth Round

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 6-3, 6-2, 6-2.

Alexander Zverev (5), Germany, def. Fabio Fognini (9), Italy, 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (5).

Dominic Thiem (4), Austria, def. Gael Monfils (14), France, 6-4, 6-4, 6-2.

Karen Khachanov (10), Russia, def. Juan Martin del Potro (8), Argentina, 7-5, 6-3, 3-6, 6-3.

Kei Nishikori (7), Japan, def. Benoit Paire, France, 6-2, 6-7 (8), 6-2, 6-7 (8), 7-5.

Women's Singles

Fourth Round

Madison Keys (14), United States, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-2, 6-4.

Ashleigh Barty (8), Australia, def. Sofia Kenin, United States, 6-3, 3-6, 6-0.

Simona Halep (3), Romania, def. Iga Swiatek, Poland, 6-1, 6-0.

Amanda Anisimova, United States, def. Aliona Bolsova Zadoinov, Spain, 6-3, 6-0.

Men's Doubles

Quarterfinal

Robert Farah, Colombia and Juan Sebastian Cabal (3), Colombia, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan and Joran Vliegen, Belgium, 6-2, 6-2.

Guido Pella, Argentina and Diego Schwartzman, Argentina, def. Horia Tecau, Romania and Jean-Julien Rojer (10), Netherlands, 6-4, 6-4.

Women's Doubles

Third Round

Kveta Peschke, Czech Republic and Nicole Melichar (7), United States, def. Andreja Klepac, Slovenia and Lucie Hradecka (10), Czech Republic, 6-3, 6-2.

Yifan Xu, China and Gabriela Dabrowski (4), Canada, def. Fiona Ferro, France and Diane Parry, France, 6-1, 7-6 (5).

Elise Mertens, Belgium and Aryna Sabalenka (6), Belarus, def. Jessica Pegula, United States and Desirae Krawczyk, United States, 7-5, 6-2.

Samantha Stosur, Australia and Shuai Zhang (5), China, def. Victoria Azarenka, Belarus and Ashleigh Barty (11), Australia, 4-6, 6-3, 6-2.

Mixed Doubles

Quarterfinal

Bruno Soares, Brazil and Nicole Melichar (1), United States, def. Nikola Mektic, Croatia and Alicja Rosolska (7), Poland, 6-3, 7-6 (4).

Aisam Qureshi, Pakistan and Nadiia Kichenok, Ukraine, def. Oliver Marach, Austria and Hao-Ching Chan (6), Taiwan, 6-3, 6-4.

Juniors Men's Singles

First Round

Martin Damm Jr (10), United States, def. Dane Sweeny, Australia, 7-5, 7-6.

Alibek Kachmazov, Russia, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 4-6, 6-4, 6-2.

Juan Bautista Torres, Argentina, def. Zane Khan, United States, 6-7, 6-4, 6-4.

Holger Vitus Nodskov Rune (7), Denmark, def. Pierre Delage, France, 6-4, 6-2.

Bu Yunchaokete (8), China, def. Martin Breysach, France, 6-2, 6-4.

Shintaro Mochizuki, Japan, def. Sergey Fomin, Uzbekistan, 6-4, 2-6, 7-5.

Harold Mayot, France, def. Govind Nanda, United States, 6-3, 6-3.

Pablo Llamas Ruiz, Spain, def. Otto Virtanen (9), Finland, 3-6, 6-0, 6-3.

Second Round

Lorenzo Musetti (1), Italy, def. Gauthier Onclin, Belgium, 6-3, 7-6.

Peter Makk, Hungary, def. Nicolas Tepmahc, France, 6-1, 6-4.

Brandon Nakashima (3), United States, def. Eric Vanshelboim, Ukraine, 6-1, 6-4.

Filip Cristian Jianu (15), Romania, def. Mateus de Carvalho Cardoso Alves, Brazil, 6-4, 6-4.

Keisuke Saitoh, Japan, def. Emilio Nava (6), United States, 6-1, 6-4.

Taha Baadi, Canada, def. Giulio Zeppieri (12), Italy, 6-7, 6-0, 2-4, ret.

Toby Alex Kodat, United States, def. Kyrian Jacquet, France, 6-2, 6-4.

Adrian Andreev (4), Bulgaria, def. Dali Blanch, United States, 6-3, 6-3.

Juniors Women's Singles

First Round

Leylah Annie Fernandez (1), Canada, def. Mariia Tkacheva, Russia, 7-5, 6-3.

Lucie Nguyen Tan, France, def. Fangran Tian, China, 6-3, 6-4.

Hurricane Tyra Black (6), United States, def. Alice Tubello, France, 3-6, 7-6, 6-0.

Elina Avanesyan, Russia, def. Giulia Morlet, France, 7-5, 6-3.

Loudmilla Bencheikh, France, def. Chloe Beck, United States, 6-4, 6-4.

Alexa Noel (4), United States, def. Carole Monnet, France, 7-5, 6-4.

Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Selena Janicijevic, France, 6-1, 6-2.

Kamilla Bartone (9), Latvia, def. Robin Montgomery, United States, 6-7, 6-4, 6-4.

Second Round

Elsa Jacquemot, France, def. Charlotte Chavatipon, United States, 7-6, 1-6, 6-3.

Maria Camila Osorio Serrano (3), Colombia, def. Hong Yi Cody Wong, Hong Kong, 6-4, 3-6, 6-1.

Alina Charaeva (11), Russia, def. Priska Madelyn Nugroho, Indonesia, 7-5, 4-6, 6-4.

Natsumi Kawaguchi (7), Japan, def. Mylene Halemai, France, 6-4, 6-3.

Caijsa Wilda Hennemann, Sweden, def. Melania Delai, Italy, 6-4, 6-2.

Emma Navarro (8), United States, def. Aubane Droguet, France, 6-1, 6-3.

Daria Snigur, Ukraine, def. Helene Pellicano (16), Malta, 1-6, 6-3, 6-1.

Juniors Men's Doubles

First Round

Harold Mayot, France and Arthur Cazaux, France, def. Sean Cuenin, France and Mehdi Sadaoui, France, 6-3, 6-3.

Tyler Zink, United States and Eliot Spizzirri, United States, def. Nicolas Alvarez Varona, Spain and Taha Baadi, Canada, 6-3, 6-1.

Andrew Paulson, Czech Republic and Eric Vanshelboim, Ukraine, def. Shunsuke Mitsui, Japan and Keisuke Saitoh (6), Japan, 6-2, 6-4.

Bu Yunchaokete, China and Zane Khan (4), United States, def. Dane Sweeny, Australia and Tristan Schoolkate, Australia, 5-7, 6-2, 10-8.

Holger Vitus Nodskov Rune, Denmark and Shintaro Mochizuki, Japan, def. Pierre Delage, France and Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-4, 7-6.

Christian Lerby, Netherlands and Dali Blanch, United States, def. Peter Makk, Hungary and Nini Gabriel Dica, Romania, 6-2, 7-5.

Francesco Passaro, Italy and Matteo Arnaldi, Italy, def. Alejo Lorenzo Lingua Lavallen, Argentina and Roman Andres Burruchaga, Argentina, 1-6, 6-4, 10-7.

Pablo Llamas Ruiz, Spain and Juan Bautista Torres, Argentina, def. Otto Virtanen, Finland and Harry Wendelken, Britain, 6-0, 2-6, 10-8.

Juniors Women's Doubles

First Round

Melania Delai, Italy and Ane Mintegi del Olmo, Spain, def. Darja Semenistaja, Latvia and Pia Lovric, Slovenia, 6-3, 6-0.

Carlota Martinez Cirez, Spain and Antonia Samudio, Colombia, def. Carole Monnet, France and Ana Geller, Argentina, 6-4, 6-0.

Hurricane Tyra Black, United States and Lea Ma (5), United States, def. Oceane Babel, France and Celia Belle Mohr, France, 6-3, 6-3.

Anastasia Tikhonova, Russia and Alina Charaeva (4), Russia, def. Caijsa Wilda Hennemann, Sweden and Lauren G. Anzalotta-Kynoch, Puerto Rico, 6-1, 6-3.

Abigail Forbes, United States and Savannah Broadus, United States, def. Valentina Ryser, Switzerland and Priska Madelyn Nugroho, Indonesia, 7-5, 4-6, 10-2.

Romana Cisovska, Slovakia and Shavit Kimchi, Israel, def. Daria Frayman, Russia and Mariia Tkacheva, Russia, 7-5, 6-2.

Qinwen Zheng, China and Taisya Pachkaleva, Russia, def. Elizabeth Mandlik, United States and Alexa Noel (3), United States, 6-4, 6-3.

Maria Camila Osorio Serrano, Colombia and Joanna Garland (2), Taiwan, def. Robin Montgomery, United States and Fruhvirtova Linda, Czech Republic, 7-5, 0-6, 10-6.