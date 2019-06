CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 519 3-4 Sep 526 Dec 538 3-4 Mar 551 1-4 May 556 1-4 Jul 555 Sep 561 1-2 Dec 572 3-4 Mar 579 1-2 May 582 1-2 Jul 574 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 424 1-4 Sep 433 3-4 Dec 441 3-4 Mar 450 3-4 May 453 1-2 Jul 455 1-4 Sep 424 Dec 417 1-2 Mar 424 3-4 May 429 3-4 Jul 434 Sep 411 3-4 Dec 412 3-4 Jul 428 1-2 Dec 416 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 305 1-4 Sep 293 Dec 280 1-4 Mar 281 May 278 1-2 Jul 276 Sep 276 Dec 276 Mar 276 May 276 Jul 276 Sep 276 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jul 879 Aug 885 3-4 Sep 893 Nov 906 1-4 Jan 918 Mar 924 May 930 Jul 939 1-2 Aug 942 Sep 938 3-4 Nov 939 1-4 Jan 946 3-4 Mar 951 3-4 May 958 1-2 Jul 967 3-4 Aug 967 3-4 Sep 957 3-4 Nov 950 3-4 Jul 954 1-2 Nov 942 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jul 27.34 Aug 27.48 Sep 27.62 Oct 27.76 Dec 28.07 Jan 28.29 Mar 28.58 May 28.94 Jul 29.30 Aug 29.44 Sep 29.57 Oct 29.65 Dec 29.88 Jan 30.12 Mar 30.45 May 30.72 Jul 30.98 Aug 31.10 Sep 31.20 Oct 31.20 Dec 31.25 Jul 31.25 Oct 31.25 Dec 31.25 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jul 320.50 Aug 322.00 Sep 323.80 Oct 325.50 Dec 329.10 Jan 330.40 Mar 330.40 May 330.80 Jul 332.30 Aug 332.30 Sep 332.10 Oct 330.90 Dec 331.80 Jan 331.00 Mar 332.30 May 332.30 Jul 335.20 Aug 335.20 Sep 335.20 Oct 335.20 Dec 333.60 Jul 333.60 Oct 333.60 Dec 333.60